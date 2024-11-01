Суд арестовал имущество экс-руководителей «Русского ипотечного банка»

В 2018 г. Банк России отозвал у «Русского ипотечного банка» лицензию. Причиной отзыва стало несоблюдение требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также проведение сомнительных операций, сообщил ЦБ. Банк также подозревался в нарушении нормативных актов регулятора в области противодействия финансированию терроризма.