Суд арестовал имущество экс-руководителей «Русского ипотечного банка»
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество экс-руководителей «Русского ипотечного банка» на сумму более 4,4 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Заявление об аресте было подано АСВ. Согласно решению суда, под арестом оказалось имущество бывшего председателя правления банка Константина Бекова, а также членов совета директоров Николая Александровича, Владимира Саламандры и членов правления Татьяны Диамбековой, Александра Баскакова, Степана Ковальчука, Виктора Филиппова. Общий размер арестованного имущества составил более 4,4 млрд руб.
«Наложение ареста на имущество повышает вероятность фактического поступления денежных средств в пользу кредиторов банка», – отметили в представительстве АСВ.
В 2018 г. Банк России отозвал у «Русского ипотечного банка» лицензию. Причиной отзыва стало несоблюдение требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также проведение сомнительных операций, сообщил ЦБ. Банк также подозревался в нарушении нормативных актов регулятора в области противодействия финансированию терроризма.
ЦБ отмечал, что в ноябре 2018 г. из-за оттока значительной части клиентской базы (около 50% средств юридических лиц) финансовое состояние «Русского ипотечного банка» резко ухудшилось, возник «острый дефицит ликвидности». В связи с этим банк оказался неспособен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами.