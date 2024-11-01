Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Суд арестовал имущество экс-руководителей «Русского ипотечного банка»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество экс-руководителей «Русского ипотечного банка» на сумму более 4,4 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Заявление об аресте было подано АСВ. Согласно решению суда, под арестом оказалось имущество бывшего председателя правления банка Константина Бекова, а также членов совета директоров Николая Александровича, Владимира Саламандры и членов правления Татьяны Диамбековой, Александра Баскакова, Степана Ковальчука, Виктора Филиппова. Общий размер арестованного имущества составил более 4,4 млрд руб.

«Наложение ареста на имущество повышает вероятность фактического поступления денежных средств в пользу кредиторов банка», – отметили в представительстве АСВ.

В 2018 г. Банк России отозвал у «Русского ипотечного банка» лицензию. Причиной отзыва стало несоблюдение требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также проведение сомнительных операций, сообщил ЦБ. Банк также подозревался в нарушении нормативных актов регулятора в области противодействия финансированию терроризма.

ЦБ отмечал, что в ноябре 2018 г. из-за оттока значительной части клиентской базы (около 50% средств юридических лиц) финансовое состояние «Русского ипотечного банка» резко ухудшилось, возник «острый дефицит ликвидности». В связи с этим банк оказался неспособен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных