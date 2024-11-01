Мосбиржа объявила победителей ежегодного конкурса годовых отчетов

Гран-при за лучшие годовые отчеты получили «Интер РАО», «Россети» и другие ведущие компании, включая «Норильский никель» и «ФосАгро» – за отчеты по устойчивому развитию. Среди номинантов также выделились Сбербанк, «Роснефть» и X5 Group – за особый вклад в раскрытие информации для инвесторов.