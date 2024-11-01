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Мосбиржа объявила победителей ежегодного конкурса годовых отчетов

Ведомости

Московская биржа объявила победителей XXVII ежегодного конкурса годовых отчетов, финалистами стали компании, достигшие выдающихся результатов в области корпоративной отчетности. В этом году число участников конкурса увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом – до 106, сообщает пресс-служба торговой площадки.

Гран-при за лучшие годовые отчеты получили «Интер РАО», «Россети» и другие ведущие компании, включая «Норильский никель» и «ФосАгро» – за отчеты по устойчивому развитию. Среди номинантов также выделились Сбербанк, «Роснефть» и X5 Group – за особый вклад в раскрытие информации для инвесторов.

Председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов подчеркнул важность прозрачности корпоративного управления, отметив, что качественные годовые отчеты укрепляют доверие инвесторов. Оценку конкурсных проектов проводили представители финансовых организаций и отраслевые эксперты.

Конкурс проводится с 1997 г. и является важной площадкой для обмена лучшими практиками в отчетности и взаимодействии с акционерами, способствуя развитию стандартов корпоративного управления в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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