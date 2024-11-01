Мосбиржа объявила победителей ежегодного конкурса годовых отчетов
Московская биржа объявила победителей XXVII ежегодного конкурса годовых отчетов, финалистами стали компании, достигшие выдающихся результатов в области корпоративной отчетности. В этом году число участников конкурса увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом – до 106, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов подчеркнул важность прозрачности корпоративного управления, отметив, что качественные годовые отчеты укрепляют доверие инвесторов. Оценку конкурсных проектов проводили представители финансовых организаций и отраслевые эксперты.
Конкурс проводится с 1997 г. и является важной площадкой для обмена лучшими практиками в отчетности и взаимодействии с акционерами, способствуя развитию стандартов корпоративного управления в России.