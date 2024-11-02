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Акционеры одобрили присоединение Росбанка к Т-банку

Ведомости

Присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала одобрили акционеры обеих организаций, сообщается на сайте Т-банка.

В сообщении на сайте Росбанка со ссылкой на слова председателя правления кредитной организации Николая Сидорова говорится, что общий капитал объединенной компании превысит 500 млрд руб. Банк должен занять пятое место по средствам населения (2,7 трлн руб.), четвертое – по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн руб.). Сидоров отдельно отметил, что все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам останутся в силе.

В сообщении также сказано, что процедуру планируется окончательно завершить в I квартале 2025 г., получив все необходимые разрешения со стороны правительства.

11 сентября «Ведомости» писали о планах Т-банка интегрировать Росбанк. При этом объединении Росбанк сдаст свою лицензию, и балансы обоих банков объединят под лицензией Т-банка. Росбанк и все его десять филиалов будут присоединены к Т-банку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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