Акционеры одобрили присоединение Росбанка к Т-банку

В сообщении на сайте Росбанка со ссылкой на слова председателя правления кредитной организации Николая Сидорова говорится, что общий капитал объединенной компании превысит 500 млрд руб. Банк должен занять пятое место по средствам населения (2,7 трлн руб.), четвертое – по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн руб.). Сидоров отдельно отметил, что все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам останутся в силе.