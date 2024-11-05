ВТБ сообщил о спаде выдачи ипотеки в России на 25% в октябре

По итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн руб. – показатель на треть меньше, чем за тот же период 2023 г. Основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки на фоне высоких рыночных ставок. При этом из-за отмены массовой льготной ипотеки и меняющихся условий других программ их доля снижается по сравнению с началом года.