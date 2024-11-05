ВТБ сообщил о спаде выдачи ипотеки в России на 25% в октябре
В октябре общерыночные продажи ипотеки снизились на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю 2023 г., сообщили «Ведомостям» в ВТБ. По оценке банка, продажи составили около 280 млрд руб.
По итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн руб. – показатель на треть меньше, чем за тот же период 2023 г. Основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки на фоне высоких рыночных ставок. При этом из-за отмены массовой льготной ипотеки и меняющихся условий других программ их доля снижается по сравнению с началом года.
Средний «чек» ипотеки тоже сокращается. По итогам октября он составил 4,4 млн руб., что почти на 440 000 руб. меньше, чем в начале года. Самый большой размер кредита фиксируется в рамках льготной ипотеки. В структуре выдач ВТБ по итогам октября он достиг 6,3 млн руб. против 3,7 млн руб. по стандартным продуктам.
Разнонаправленная динамика наблюдается по сроку, на который россияне оформляют ипотеку. С учетом цен на новостройки дольше всего заемщики планируют платить по льготными программам, говорится в сообщении ВТБ. Клиенты банка в октябре по госпрограммам заключали договоры в среднем на 27,4 года, а по базовым продуктам – на 23,4 года.
В конце октября Министерство финансов согласовало решение о выделении дополнительного лимита по госпрограмме «Семейная ипотека», он составил 350 млрд руб. Лимиты по программе увеличатся с 5,9 трлн руб. до 6,25 трлн руб., уточнили в ведомстве.