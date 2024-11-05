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ВТБ сообщил о спаде выдачи ипотеки в России на 25% в октябре

Ведомости

В октябре общерыночные продажи ипотеки снизились на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю 2023 г., сообщили «Ведомостям» в ВТБ. По оценке банка, продажи составили около 280 млрд руб.

По итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн руб. – показатель на треть меньше, чем за тот же период 2023 г. Основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки на фоне высоких рыночных ставок. При этом из-за отмены массовой льготной ипотеки и меняющихся условий других программ их доля снижается по сравнению с началом года.

Средний «чек» ипотеки тоже сокращается. По итогам октября он составил 4,4 млн руб., что почти на 440 000 руб. меньше, чем в начале года. Самый большой размер кредита фиксируется в рамках льготной ипотеки. В структуре выдач ВТБ по итогам октября он достиг 6,3 млн руб. против 3,7 млн руб. по стандартным продуктам.

Разнонаправленная динамика наблюдается по сроку, на который россияне оформляют ипотеку. С учетом цен на новостройки дольше всего заемщики планируют платить по льготными программам, говорится в сообщении ВТБ. Клиенты банка в октябре по госпрограммам заключали договоры в среднем на 27,4 года, а по базовым продуктам – на 23,4 года.

В конце октября Министерство финансов согласовало решение о выделении дополнительного лимита по госпрограмме «Семейная ипотека», он составил 350 млрд руб. Лимиты по программе увеличатся с 5,9 трлн руб. до 6,25 трлн руб., уточнили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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