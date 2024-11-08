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Банк Дом.РФ увеличил прибыль до 38,3 млрд рублей за девять месяцев

Ведомости

Банк Дом.РФ за девять месяцев 2024 г. увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза в годовом выражении до 38,3 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка за девять месяцев составили 63,4 млрд руб., что на 40% больше результата за аналогичный период прошлого года. Операционные доходы составили 60 млрд руб. против 36 млрд за прошлогодний период. За III квартал 2024 г. они достигли 23,1 млрд руб., прибавив 23,5%. Чистые комиссионные доходы за девять месяцев сократились на 12,3% год к году до 3,6 млрд руб. Расходы на резервы практически удвоились, составив 17,2 млрд руб.

Кредитный портфель с начала года вырос на 39% до 2,3 трлн руб. Портфель ипотечных кредитов прибавил 35%, достигнув 663,9 млрд руб. Кредиты застройщикам составили 1,4 трлн руб., увеличившись на треть с начала года. Депозиты клиентов составили 2,8 трлн руб. Основной прирост обеспечили средства юрлиц – на 1,5 трлн руб., или на 29%. Депозиты населения прибавили 39% до 373,5 млрд руб. Объем выпущенных облигаций составил 5 млрд руб. Объем обязательств на конец отчетного периода составил 2,8 трлн руб. против 2,2 трлн за прошлогодний период.

10 июля банк Дом.РФ начал прием заявок на оформление ипотечных кредитов в рамках обновленной госпрограммы «Семейная ипотека». «Программой могут воспользоваться семьи хотя бы с одним ребенком до 6 лет включительно, а также семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми», – сказано в сообщении. В кредитной организации добавили, что семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми льготная программа доступна при оформлении кредита на ИЖС с эскроу и на покупку квартир в 35 регионах.

В июле Минфин РФ сообщил о продлении семейной ипотеки в России до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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