Банк Дом.РФ увеличил прибыль до 38,3 млрд рублей за девять месяцев

10 июля банк Дом.РФ начал прием заявок на оформление ипотечных кредитов в рамках обновленной госпрограммы «Семейная ипотека». «Программой могут воспользоваться семьи хотя бы с одним ребенком до 6 лет включительно, а также семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми», – сказано в сообщении. В кредитной организации добавили, что семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми льготная программа доступна при оформлении кредита на ИЖС с эскроу и на покупку квартир в 35 регионах.