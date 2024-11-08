Банк Дом.РФ увеличил прибыль до 38,3 млрд рублей за девять месяцев
Чистые процентные доходы банка за девять месяцев составили 63,4 млрд руб., что на 40% больше результата за аналогичный период прошлого года. Операционные доходы составили 60 млрд руб. против 36 млрд за прошлогодний период. За III квартал 2024 г. они достигли 23,1 млрд руб., прибавив 23,5%. Чистые комиссионные доходы за девять месяцев сократились на 12,3% год к году до 3,6 млрд руб. Расходы на резервы практически удвоились, составив 17,2 млрд руб.
Кредитный портфель с начала года вырос на 39% до 2,3 трлн руб. Портфель ипотечных кредитов прибавил 35%, достигнув 663,9 млрд руб. Кредиты застройщикам составили 1,4 трлн руб., увеличившись на треть с начала года. Депозиты клиентов составили 2,8 трлн руб. Основной прирост обеспечили средства юрлиц – на 1,5 трлн руб., или на 29%. Депозиты населения прибавили 39% до 373,5 млрд руб. Объем выпущенных облигаций составил 5 млрд руб. Объем обязательств на конец отчетного периода составил 2,8 трлн руб. против 2,2 трлн за прошлогодний период.
10 июля банк Дом.РФ начал прием заявок на оформление ипотечных кредитов в рамках обновленной госпрограммы «Семейная ипотека». «Программой могут воспользоваться семьи хотя бы с одним ребенком до 6 лет включительно, а также семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми», – сказано в сообщении. В кредитной организации добавили, что семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми льготная программа доступна при оформлении кредита на ИЖС с эскроу и на покупку квартир в 35 регионах.
В июле Минфин РФ сообщил о продлении семейной ипотеки в России до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%.