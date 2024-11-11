Цена биткойна превысила $82 000

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, более известный на рынке криптовалюты под псевдонимом CZ сообщил на своей странице X, что «это (преодоление биткойном отметки в $80 000) только начало». Как сообщали профильные эксперты, стоимость криптовалюты росла в среднем от 50 до 58 дней после результатов выборов президента США с участием Дональда Трампа. Прежний максимум криптовалюта установила 29 июля, тогда стоимость биткойна впервые с июня превысила $70 000. На пике цена достигла $70 007, после чего незначительно снизилась до $69 800. С начала месяца стоимость биткойна выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777.