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Цена биткойна превысила $82 000

Ведомости

Цена криптовалюты биткойна (BTC) превысила $82 000 на фоне победы республиканца Дональда Траммпа на выборах президента США. По состоянию на 13:00 мск цена закрытия сделки составила $82 380, свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Представители рынка заявляли, что достижение показателя в $80 000 начнет «золотой век» альткойнов.

На настоящий момент цена на монету скорректировалась, на 13:30 средняя цена закрытия сделки составляет $82 050, что на 3% выше, чем на закрытии торгов 10 ноября. Гендиректор биржи криптовалют Binance Ричард Тэн в интервью Financial Times (FT) сообщил, что после победы Трампа на выборах президента США для цифровых активов «начался золотой век», в частности – для альткойнов (любая криптовалюта кроме биткойна). В июле Трамп пообещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». Он говорил, что в случае победы намерен создать «стратегический национальный резерв биткоинов», в котором правительство будет хранить свои токены.

Трамп также пообещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. После подсчета голосов в колеблющихся штатах, в которых Трамп одержал победу, криптовалюта единовременно взлетела до $80 000.

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, более известный на рынке криптовалюты под псевдонимом CZ сообщил на своей странице X, что «это (преодоление биткойном отметки в $80 000) только начало». Как сообщали профильные эксперты, стоимость криптовалюты росла в среднем от 50 до 58 дней после результатов выборов президента США с участием Дональда Трампа. Прежний максимум криптовалюта установила 29 июля, тогда стоимость биткойна впервые с июня превысила $70 000. На пике цена достигла $70 007, после чего незначительно снизилась до $69 800. С начала месяца стоимость биткойна выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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