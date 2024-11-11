Цена биткойна превысила $82 000
Цена криптовалюты биткойна (BTC) превысила $82 000 на фоне победы республиканца Дональда Траммпа на выборах президента США. По состоянию на 13:00 мск цена закрытия сделки составила $82 380, свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Представители рынка заявляли, что достижение показателя в $80 000 начнет «золотой век» альткойнов.
На настоящий момент цена на монету скорректировалась, на 13:30 средняя цена закрытия сделки составляет $82 050, что на 3% выше, чем на закрытии торгов 10 ноября. Гендиректор биржи криптовалют Binance Ричард Тэн в интервью Financial Times (FT) сообщил, что после победы Трампа на выборах президента США для цифровых активов «начался золотой век», в частности – для альткойнов (любая криптовалюта кроме биткойна). В июле Трамп пообещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». Он говорил, что в случае победы намерен создать «стратегический национальный резерв биткоинов», в котором правительство будет хранить свои токены.
Трамп также пообещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. После подсчета голосов в колеблющихся штатах, в которых Трамп одержал победу, криптовалюта единовременно взлетела до $80 000.
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, более известный на рынке криптовалюты под псевдонимом CZ сообщил на своей странице X, что «это (преодоление биткойном отметки в $80 000) только начало». Как сообщали профильные эксперты, стоимость криптовалюты росла в среднем от 50 до 58 дней после результатов выборов президента США с участием Дональда Трампа. Прежний максимум криптовалюта установила 29 июля, тогда стоимость биткойна впервые с июня превысила $70 000. На пике цена достигла $70 007, после чего незначительно снизилась до $69 800. С начала месяца стоимость биткойна выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777.