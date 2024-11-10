Гендиректор Binance Тэн анонсировал начало «золотого века» криптовалют

Руководители криптоплатформ и бирж ожидают радикального изменения политики в Вашингтоне, приветствуя конец администрации демократов, которая воспринималась как более враждебная к криптовалютам. Успех Трампа ознаменовал собой «большую победу для криптовалюты», которая приведет к притоку новых предприятий и инвесторов в США, открытых для цифровых валют, сказал Тэн.