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Гендиректор Binance Тэн анонсировал начало «золотого века» криптовалют

Ведомости

Гендиректор биржи криптовалют Binance Ричард Тэн уверен, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для цифровых активов «начался золотой век». Соответствующее заявление Тэн сделал в комментарии Financial Times (FT).

Руководители криптоплатформ и бирж ожидают радикального изменения политики в Вашингтоне, приветствуя конец администрации демократов, которая воспринималась как более враждебная к криптовалютам. Успех Трампа ознаменовал собой «большую победу для криптовалюты», которая приведет к притоку новых предприятий и инвесторов в США, открытых для цифровых валют, сказал Тэн.

10 ноября стоимость криптовалюты биткойн (BTC) впервые превысила $80 000. Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Трампа на президентских выборах в США – в ходе избирательной кампании он высказывался в поддержку биткойна и криптоиндустрии в целом, пообещав способствовать ее развитию. Ранее эксперты Hashkey Capital говорили, что вероятность начала «сезона альткоинов (любая криптовалюта или токен, кроме биткойна, – BTC) значительно вырастет, если биткойн достигнет отметки $80 000.

В июле Трамп пообещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». Он говорил, что в случае победы намерен создать «стратегический национальный резерв биткоинов», в котором правительство будет хранить свои токены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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