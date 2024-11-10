Гендиректор Binance Тэн анонсировал начало «золотого века» криптовалют
Гендиректор биржи криптовалют Binance Ричард Тэн уверен, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для цифровых активов «начался золотой век». Соответствующее заявление Тэн сделал в комментарии Financial Times (FT).
Руководители криптоплатформ и бирж ожидают радикального изменения политики в Вашингтоне, приветствуя конец администрации демократов, которая воспринималась как более враждебная к криптовалютам. Успех Трампа ознаменовал собой «большую победу для криптовалюты», которая приведет к притоку новых предприятий и инвесторов в США, открытых для цифровых валют, сказал Тэн.
10 ноября стоимость криптовалюты биткойн (BTC) впервые превысила $80 000. Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Трампа на президентских выборах в США – в ходе избирательной кампании он высказывался в поддержку биткойна и криптоиндустрии в целом, пообещав способствовать ее развитию. Ранее эксперты Hashkey Capital говорили, что вероятность начала «сезона альткоинов (любая криптовалюта или токен, кроме биткойна, – BTC) значительно вырастет, если биткойн достигнет отметки $80 000.
В июле Трамп пообещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». Он говорил, что в случае победы намерен создать «стратегический национальный резерв биткоинов», в котором правительство будет хранить свои токены.