ЦБ повысил официальный курс доллара на 12 копеек на 12 ноября

Курсы валют устанавливаются на основе информации о внебиржевых сделках между банками с июня этого года. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД. Две последние компании входят в группу Мосбиржи. НРД находится под санкциями Евросоюза с лета 2022 г., но Мосбирже и НКЦ такой участи все это время удавалось избежать.