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ЦБ повысил официальный курс доллара на 12 копеек на 12 ноября

Ведомости

Банк России установил официальные курсы валют на 12 ноября, следует из данных на сайте регулятора. Курс доллара был повышен на 12 коп. до 97,95 руб.

Официальный курс евро установлен на уровне 104,85 руб. (-0,60 руб.), китайского юаня – на уровне 13,55 руб. (-0,04 руб.).

Курсы валют устанавливаются на основе информации о внебиржевых сделках между банками с июня этого года. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД. Две последние компании входят в группу Мосбиржи. НРД находится под санкциями Евросоюза с лета 2022 г., но Мосбирже и НКЦ такой участи все это время удавалось избежать.

Минфин США выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 г., затем продлил до 12 октября. Аналогичный срок был установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.

10 октября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США опубликовало разъяснения, что после истечения срока двух лицензий «любые ценные бумаги, находящиеся во владении или под контролем лиц США, которые хранятся в НРД, будут рассматриваться как заблокированные», как и дивиденды или другие доходы, полученные через НРД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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