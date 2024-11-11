ЦБ повысил официальный курс доллара на 12 копеек на 12 ноября
Банк России установил официальные курсы валют на 12 ноября, следует из данных на сайте регулятора. Курс доллара был повышен на 12 коп. до 97,95 руб.
Официальный курс евро установлен на уровне 104,85 руб. (-0,60 руб.), китайского юаня – на уровне 13,55 руб. (-0,04 руб.).
Курсы валют устанавливаются на основе информации о внебиржевых сделках между банками с июня этого года. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД. Две последние компании входят в группу Мосбиржи. НРД находится под санкциями Евросоюза с лета 2022 г., но Мосбирже и НКЦ такой участи все это время удавалось избежать.
10 октября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США опубликовало разъяснения, что после истечения срока двух лицензий «любые ценные бумаги, находящиеся во владении или под контролем лиц США, которые хранятся в НРД, будут рассматриваться как заблокированные», как и дивиденды или другие доходы, полученные через НРД.