Страховщики могут запустить продукт по компенсации ущерба от утечки данных
Согласно презентации, представленной в Совете Федерации, ВСС предлагает выплачивать клиентам компаний, чьи данные утекли в сеть, компенсацию за «моральный ущерб». Размер выплаты будет зависеть от категории утекших персональных данных: 1000 руб. за утечку простых данных (Ф.И.О., дата и место рождения, семейное положение, социальный статус, имущество, доходы и др.), 2000 руб. – за утечку специальных данных (политические взгляды, религия, раса, состояние здоровья, личная жизнь и т. п.), 5000 руб. – за утечку биометрических данных. Если при утечке персональных данных будет причинен вред здоровью или имуществу, размер выплаты будет определяться согласно фактическому ущербу, однако не может превышать 50 000 руб. Общий лимит на такие выплаты составит 20% от страховой суммы. Если размер ущерба превысит страховую сумму, выплаты будут уменьшены пропорционально количеству заявителей.
Страховая сумма будет рассчитываться исходя из количества персональных данных, хранящихся у компании: 5 млн руб. – при хранении до 1000 персональных данных, 20 млн руб. – при хранении 10 000 данных, 100 млн руб. – при хранении 100 000 данных, 500 млн руб. – при хранении 1 млн данных и 1 млрд руб. – при хранении более 1 млн данных.
О своем намерении запустить новый вид страхования РБК сообщили «Сберстрахование» и ВСК. По словам директора по рискам «Сберстрахования», руководителя рабочей группы ВСС по развитию киберстрахования Владимира Новикова, в Совете Федерации рассматривают возможность сделать такой вид страхования вмененным, то есть добровольным, но необходимым для доступа к определенным видам деятельности. Делать его обязательным не планируется.
6 ноября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что на данный момент уже 3,5 млрд строк – персональные данные 90% взрослых россиян – находятся в открытом доступе. Основной источник утечек – интернет-магазины и медицинские учреждения. Пик утечек пришелся на 2023 г. В 2024 г. их стало немного меньше, но проблема по-прежнему серьезна.