Страховщики могут запустить продукт по компенсации ущерба от утечки данных

Согласно презентации, представленной в Совете Федерации, ВСС предлагает выплачивать клиентам компаний, чьи данные утекли в сеть, компенсацию за «моральный ущерб». Размер выплаты будет зависеть от категории утекших персональных данных: 1000 руб. за утечку простых данных (Ф.И.О., дата и место рождения, семейное положение, социальный статус, имущество, доходы и др.), 2000 руб. – за утечку специальных данных (политические взгляды, религия, раса, состояние здоровья, личная жизнь и т. п.), 5000 руб. – за утечку биометрических данных. Если при утечке персональных данных будет причинен вред здоровью или имуществу, размер выплаты будет определяться согласно фактическому ущербу, однако не может превышать 50 000 руб. Общий лимит на такие выплаты составит 20% от страховой суммы. Если размер ущерба превысит страховую сумму, выплаты будут уменьшены пропорционально количеству заявителей.