Доходы факторинговых компаний выросли в 2,7 раза за год

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что посредники стали предлагать бизнесу факторинг в качестве инструмента международных расчетов, все более усложняющихся из-за санкций. Отмечалось, что прецеденты создания факторинговых компаний в некоторых дружественных странах уже есть и эта схема набирает обороты. Суть схемы состоит в следующем: факторинговая компания сводит поставщика и покупателя, и те проводят зачет прав требования. Покупатель получает товар, продавец – деньги, а факторинговая компания – комиссию. По словам собеседника «Ведомостей», средней комиссией платежного агента при проведении международного платежа считается 4–6%, но небольшие суммы обходятся дороже.