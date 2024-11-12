Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Доходы факторинговых компаний выросли в 2,7 раза за год

Ведомости

С января по сентябрь доходы факторинговых компаний выросли до 265 млрд руб., что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 г. (почти 97 млрд руб.). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

Результат девяти месяцев 2024 г. также в 2,5 раза выше, чем в аналогичном периоде 2022 г. (почти 110 млрд руб.). По данным издания, прибыль крупнейших участников рынка увеличивалась в два – три раза в годовом выражении.

Согласно сведениям АФК, с января по сентябрь портфель участников рынка достиг 2,73 трлн руб., что на 53% больше в годовом выражении. Число активных клиентов превысило 16 500 юрлиц (на 24% больше год к году).

По словам исполнительного директора АФК Дмитрия Шевченко, значительный рост доходов как минимум на треть связан с инфляций, достигшей 8,63% и ключевой ставкой Банка России, которая на данный момент составляет 21%. Кроме того, прирост на 30% по портфелю обусловлен ростом спроса на факторинг, проникновением в новые отрасли, доступностью для новых клиентов. Шевченко также добавил, что высокая оборачиваемость портфеля позволяет сегменту выигрывать «конкуренцию за пассивы внутри банковских групп».

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что посредники стали предлагать бизнесу факторинг в качестве инструмента международных расчетов, все более усложняющихся из-за санкций. Отмечалось, что прецеденты создания факторинговых компаний в некоторых дружественных странах уже есть и эта схема набирает обороты. Суть схемы состоит в следующем: факторинговая компания сводит поставщика и покупателя, и те проводят зачет прав требования. Покупатель получает товар, продавец – деньги, а факторинговая компания – комиссию. По словам собеседника «Ведомостей», средней комиссией платежного агента при проведении международного платежа считается 4–6%, но небольшие суммы обходятся дороже.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных