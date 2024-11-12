Доходы факторинговых компаний выросли в 2,7 раза за год
С января по сентябрь доходы факторинговых компаний выросли до 265 млрд руб., что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 г. (почти 97 млрд руб.). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК).
Результат девяти месяцев 2024 г. также в 2,5 раза выше, чем в аналогичном периоде 2022 г. (почти 110 млрд руб.). По данным издания, прибыль крупнейших участников рынка увеличивалась в два – три раза в годовом выражении.
Согласно сведениям АФК, с января по сентябрь портфель участников рынка достиг 2,73 трлн руб., что на 53% больше в годовом выражении. Число активных клиентов превысило 16 500 юрлиц (на 24% больше год к году).
По словам исполнительного директора АФК Дмитрия Шевченко, значительный рост доходов как минимум на треть связан с инфляций, достигшей 8,63% и ключевой ставкой Банка России, которая на данный момент составляет 21%. Кроме того, прирост на 30% по портфелю обусловлен ростом спроса на факторинг, проникновением в новые отрасли, доступностью для новых клиентов. Шевченко также добавил, что высокая оборачиваемость портфеля позволяет сегменту выигрывать «конкуренцию за пассивы внутри банковских групп».
В сентябре «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что посредники стали предлагать бизнесу факторинг в качестве инструмента международных расчетов, все более усложняющихся из-за санкций. Отмечалось, что прецеденты создания факторинговых компаний в некоторых дружественных странах уже есть и эта схема набирает обороты. Суть схемы состоит в следующем: факторинговая компания сводит поставщика и покупателя, и те проводят зачет прав требования. Покупатель получает товар, продавец – деньги, а факторинговая компания – комиссию. По словам собеседника «Ведомостей», средней комиссией платежного агента при проведении международного платежа считается 4–6%, но небольшие суммы обходятся дороже.