Сбер возобновит сделки по семейной и IT ипотекам c 15 ноября

В финансовой организации отметили, что минимальный размер первоначального взноса по всем льготным программам составит от 20,1% по объектам партнеров-застройщиков, находящихся на проектном финансировании банка и подключенных к опции «комплексное предложение». Кроме того, минимальный размер взноса можно сохранить на этом уровне при оформлении льготной ипотеки с увеличенным лимитом или с помощью оплаты комиссии застройщиком. В остальных случаях он составит от 50,1%, уточнили в Сбере.