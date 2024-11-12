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Сбер возобновит сделки по семейной и IT ипотекам c 15 ноября

Ведомости

Сбер намерен снова начать проведение сделок по льготным программам «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT» с 15 ноября. Об этом говорится в сообщении банка.

В финансовой организации отметили, что минимальный размер первоначального взноса по всем льготным программам составит от 20,1% по объектам партнеров-застройщиков, находящихся на проектном финансировании банка и подключенных к опции «комплексное предложение». Кроме того, минимальный размер взноса можно сохранить на этом уровне при оформлении льготной ипотеки с увеличенным лимитом или с помощью оплаты комиссии застройщиком. В остальных случаях он составит от 50,1%, уточнили в Сбере.

Согласно данным финансовой организации, льготные программы сохраняют позицию ключевого драйвера спроса на первичном рынке жилой недвижимости.

«В октябре по программе "Семейная ипотека" доля выдач составила 81% от общего количества кредитов "Сбера" на новостройки», – говорится в сообщении.

ВТБ возобновит сделки по семейной ипотеке с 13 ноября, сообщал «Ведомостям» представитель банка. По его словам, финансовая организация получила новый лимит по льготной программе.

В конце октября ВТБ и Сбербанк приостановили запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпание поставляемого из федбюджета лимита на поддержку госпрограммы.

31 октября в Минфине сообщили, что решение о выделении дополнительного лимита в размере 350 млрд руб. по государственной программе «Семейная ипотека» согласовано. Лимиты увеличиваются с 5,9 трлн руб. до 6,25 трлн руб. Тогда отмечалось, что «Дом.РФ» работает над настройкой механизмов перераспределения лимитов между банками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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