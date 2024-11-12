Сбер возобновит сделки по семейной и IT ипотекам c 15 ноября
Сбер намерен снова начать проведение сделок по льготным программам «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT» с 15 ноября. Об этом говорится в сообщении банка.
В финансовой организации отметили, что минимальный размер первоначального взноса по всем льготным программам составит от 20,1% по объектам партнеров-застройщиков, находящихся на проектном финансировании банка и подключенных к опции «комплексное предложение». Кроме того, минимальный размер взноса можно сохранить на этом уровне при оформлении льготной ипотеки с увеличенным лимитом или с помощью оплаты комиссии застройщиком. В остальных случаях он составит от 50,1%, уточнили в Сбере.
Согласно данным финансовой организации, льготные программы сохраняют позицию ключевого драйвера спроса на первичном рынке жилой недвижимости.
«В октябре по программе "Семейная ипотека" доля выдач составила 81% от общего количества кредитов "Сбера" на новостройки», – говорится в сообщении.
ВТБ возобновит сделки по семейной ипотеке с 13 ноября, сообщал «Ведомостям» представитель банка. По его словам, финансовая организация получила новый лимит по льготной программе.
В конце октября ВТБ и Сбербанк приостановили запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпание поставляемого из федбюджета лимита на поддержку госпрограммы.
31 октября в Минфине сообщили, что решение о выделении дополнительного лимита в размере 350 млрд руб. по государственной программе «Семейная ипотека» согласовано. Лимиты увеличиваются с 5,9 трлн руб. до 6,25 трлн руб. Тогда отмечалось, что «Дом.РФ» работает над настройкой механизмов перераспределения лимитов между банками.