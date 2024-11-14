ЦБ увеличил курс доллара до 99 рублей на 15 ноября
Банк России повысил курс доллара на 15 ноября на 65 коп. – до 99,0180 руб., а курс евро – до 104,5016 руб. (+21 коп.). Данные приводятся на сайте регулятора.
Курс юаня составит 13,6596 руб. (+6 коп.)
По данным на 14 ноября курс доллара равен 98,3657 руб., курс евро – 104,2901 руб., курс юаня – 13,5980 руб.
14 ноября курс доллара на международном рынке Forex впервые за год превысил отметку в 100 руб. По данным Investing.com, порог был преодолен в 15:15 мск, цена сделки составила 100,2 руб. за доллар.
13 ноября «Ведомости» писали о резком снижении стоимости юаневой ликвидности на российском рынке. С 5 по 8 ноября ставка однодневного репо RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, упала почти в 10 раз – с 20 до 2,4%, составив минимум с 11 июня, когда Мосбиржа и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) еще не попали под санкции США.
Американские власти ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и Национального расчетного депозитария (НРД) в июне. После введения ограничений курс доллара и евро устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.