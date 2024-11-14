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ЦБ увеличил курс доллара до 99 рублей на 15 ноября

Ведомости

Банк России повысил курс доллара на 15 ноября на 65 коп. – до 99,0180 руб., а курс евро – до 104,5016 руб. (+21 коп.). Данные приводятся на сайте регулятора.

Курс юаня составит 13,6596 руб. (+6 коп.)

По данным на 14 ноября курс доллара равен 98,3657 руб., курс евро – 104,2901 руб., курс юаня – 13,5980 руб.

14 ноября курс доллара на международном рынке Forex впервые за год превысил отметку в 100 руб. По данным Investing.com, порог был преодолен в 15:15 мск, цена сделки составила 100,2 руб. за доллар.

13 ноября «Ведомости» писали о резком снижении стоимости юаневой ликвидности на российском рынке. С 5 по 8 ноября ставка однодневного репо RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, упала почти в 10 раз – с 20 до 2,4%, составив минимум с 11 июня, когда Мосбиржа и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) еще не попали под санкции США.

Американские власти ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и Национального расчетного депозитария (НРД) в июне. После введения ограничений курс доллара и евро устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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