ЦБ увеличил курс доллара до 99 рублей на 15 ноября

13 ноября «Ведомости» писали о резком снижении стоимости юаневой ликвидности на российском рынке. С 5 по 8 ноября ставка однодневного репо RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, упала почти в 10 раз – с 20 до 2,4%, составив минимум с 11 июня, когда Мосбиржа и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) еще не попали под санкции США.