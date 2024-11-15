Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО упала на 26% за девять месяцев 2024 года

В розничном бизнесе банк увеличил выручку на 76% год к году до 245 млрд руб. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 65% год к году до 1,2 трлн руб. Рост количества активных клиентов составил 67% год к году. В корпоративном сегменте Совкомбанк показал рост выручки в два раза до 178 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель вырос на 30% год к году и составил 1,3 трлн руб.