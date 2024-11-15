Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО упала на 26% за девять месяцев 2024 года
Чистая прибыль группы Совкомбанка за январь – сентябрь 2024 г. сократилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете кредитной организации. Показатель составил 57 млрд руб.
«В 2023 г. банк получил значительные положительные разовые доходы, в том числе от переоценки ценных бумаг. За девять месяцев 2024 г. отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг была компенсирована доходом от покупки "Хоум банка"», – уточняется в отчете.
Выручка Совкомбанка выросла в два раза, составив 512 млрд руб. Рост произошел в том числе за счет «рекордных объемов кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг», сообщили в банке. Регулярная чистая прибыль за указанный период выросла на 23%, до 56 млрд руб. Ее рост ограничивался возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.
Активы Совкомбанка увеличились на 37% год к году до 3,8 трлн руб. Акционерный капитал банка вырос на 36%, составив 315 млрд руб. с учетом 5 млрд руб. промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2023 г., и 23,5 млрд руб. дивидендов, выплаченных в июле 2024 г. Рентабельность акционерного капитала за январь – сентябрь составила 25%.
Процентная маржа за указанный период снизилась до 5,6% с 6,7% в 2023 г. В организации пояснили, что это произошло из-за опережающего роста стоимости фондирования по сравнению с ростом доходности процентных активов. Чистые операционные доходы выросли на 16%, достигнув 143 млрд руб.
В розничном бизнесе банк увеличил выручку на 76% год к году до 245 млрд руб. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 65% год к году до 1,2 трлн руб. Рост количества активных клиентов составил 67% год к году. В корпоративном сегменте Совкомбанк показал рост выручки в два раза до 178 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель вырос на 30% год к году и составил 1,3 трлн руб.