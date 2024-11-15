Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО упала на 26% за девять месяцев 2024 года

Ведомости

Чистая прибыль группы Совкомбанка за январь – сентябрь 2024 г. сократилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете кредитной организации. Показатель составил 57 млрд руб.

«В 2023 г. банк получил значительные положительные разовые доходы, в том числе от переоценки ценных бумаг. За девять месяцев 2024 г. отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг была компенсирована доходом от покупки "Хоум банка"», – уточняется в отчете.

Выручка Совкомбанка выросла в два раза, составив 512 млрд руб. Рост произошел в том числе за счет «рекордных объемов кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг», сообщили в банке. Регулярная чистая прибыль за указанный период выросла на 23%, до 56 млрд руб. Ее рост ограничивался возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.

Активы Совкомбанка увеличились на 37% год к году до 3,8 трлн руб. Акционерный капитал банка вырос на 36%, составив 315 млрд руб. с учетом 5 млрд руб. промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2023 г., и 23,5 млрд руб. дивидендов, выплаченных в июле 2024 г. Рентабельность акционерного капитала за январь – сентябрь составила 25%.

Процентная маржа за указанный период снизилась до 5,6% с 6,7% в 2023 г. В организации пояснили, что это произошло из-за опережающего роста стоимости фондирования по сравнению с ростом доходности процентных активов. Чистые операционные доходы выросли на 16%, достигнув 143 млрд руб.

В розничном бизнесе банк увеличил выручку на 76% год к году до 245 млрд руб. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 65% год к году до 1,2 трлн руб. Рост количества активных клиентов составил 67% год к году. В корпоративном сегменте Совкомбанк показал рост выручки в два раза до 178 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель вырос на 30% год к году и составил 1,3 трлн руб.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных