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В части регионов России запретят майнинг криптовалют

Речь идет об Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края
Ведомости

Правкомиссия по развитию электроэнергетики одобрила запрет майнинга криптовалюты в некоторых регионах России, сообщается в Telegram-канале правительства. Запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 г.

Ограничения коснутся Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. Кроме того, майнинг криптовалют планируют ограничить на территориях Дагестана, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Минэнерго совместно с энергокомпаниями и другими органами власти поручено проработать ряд вопросов, включая введение механизма контроля за реализацией запрета, высвобождение используемой электрической мощности для майнинга и введение запрета в других регионах страны.

13 ноября замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на конференции «Сбера» «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры» рассказал, что в экономике России могут появиться проблемы с дефицитом электроэнергии в ближайшие 5-10 лет из-за развития майнинга. При этом Орешкин отметил, что проблем с утилизацией электроэнергии в России нет. Вопрос, по мнению замглавы, состоит в том, «сможем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга?»

1 ноября также стало известно об инициативе правительства ограничить майнинг в ряде регионов. Среди обязанностей майнеров в сообщении правительства указывалось предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, куда была зачислена валюта. ФНС, органы прокуратуры и дознания, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут получать доступ к адресам-идентификаторам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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