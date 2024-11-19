В части регионов России запретят майнинг криптовалют

13 ноября замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на конференции «Сбера» «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры» рассказал, что в экономике России могут появиться проблемы с дефицитом электроэнергии в ближайшие 5-10 лет из-за развития майнинга. При этом Орешкин отметил, что проблем с утилизацией электроэнергии в России нет. Вопрос, по мнению замглавы, состоит в том, «сможем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга?»