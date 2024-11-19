В части регионов России запретят майнинг криптовалют

В части регионов России запретят майнинг криптовалютРечь идет об Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края
Правкомиссия по развитию электроэнергетики одобрила запрет майнинга криптовалюты в некоторых регионах России, сообщается в Telegram-канале правительства. Запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 г.
Ограничения коснутся Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. Кроме того, майнинг криптовалют планируют ограничить на территориях Дагестана, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Минэнерго совместно с энергокомпаниями и другими органами власти поручено проработать ряд вопросов, включая введение механизма контроля за реализацией запрета, высвобождение используемой электрической мощности для майнинга и введение запрета в других регионах страны.
13 ноября замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на конференции «Сбера» «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры» рассказал, что в экономике России могут появиться проблемы с дефицитом электроэнергии в ближайшие 5-10 лет из-за развития майнинга. При этом Орешкин отметил, что проблем с утилизацией электроэнергии в России нет. Вопрос, по мнению замглавы, состоит в том, «сможем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга?»
1 ноября также стало известно об инициативе правительства ограничить майнинг в ряде регионов. Среди обязанностей майнеров в сообщении правительства указывалось предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, куда была зачислена валюта. ФНС, органы прокуратуры и дознания, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут получать доступ к адресам-идентификаторам.