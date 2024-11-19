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Официальный курс доллара впервые за год превысил 100 рублей

Ведомости

Центральный банк России установил официальный курс доллара США свыше 100 руб. за единицу американской валюты, сообщается на сайте регулятора.

Последний раз официальный курс доллара составлял выше 100 руб. год назад – 10 октября 2023 г., тогда он равнялся 101,3598 за одну единицу.

После введения санкций в июне 2024 г. против Мосбиржи и ее дочерних предприятий (Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра) торговая площадка запретила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро. После чего Центробанк принял решение об установлении официального курса доллара США и евро, соответствующего рублю, на основе торгов на внебиржевом валютном рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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