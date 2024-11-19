Официальный курс доллара впервые за год превысил 100 рублей

После введения санкций в июне 2024 г. против Мосбиржи и ее дочерних предприятий (Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра) торговая площадка запретила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро. После чего Центробанк принял решение об установлении официального курса доллара США и евро, соответствующего рублю, на основе торгов на внебиржевом валютном рынке.