Официальный курс доллара впервые за год превысил 100 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара США свыше 100 руб. за единицу американской валюты, сообщается на сайте регулятора.
Последний раз официальный курс доллара составлял выше 100 руб. год назад – 10 октября 2023 г., тогда он равнялся 101,3598 за одну единицу.
После введения санкций в июне 2024 г. против Мосбиржи и ее дочерних предприятий (Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра) торговая площадка запретила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро. После чего Центробанк принял решение об установлении официального курса доллара США и евро, соответствующего рублю, на основе торгов на внебиржевом валютном рынке.