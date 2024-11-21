РБК: ЦБ освободит магазины в местах без связи от приема цифрового рубля

Прием цифровых рублей в качестве оплаты за товары, работы и услуги обязательно распространяется на продавцов в зависимости от их выручки. Так, установлены различные сроки выполнения этого требования по аналогии с тем, как магазины обязывали принимать к оплате карты «Мир». Согласно требованиям ЦБ, первыми обеспечить прием оплаты с помощью цифровых рублей должны будут торговые точки, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 30 млн руб. — в период с 1 июля 2025 г. по 1 июля 2026 г. До 1 июля 2027 г. цифровой рубль должны будут начать принимать магазины с выручкой более 20 млн руб. за предшествующий календарный год, для остальных – добровольно. На банки распространятся аналогичные требования.