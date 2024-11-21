РБК: ЦБ освободит магазины в местах без связи от приема цифрового рубля
Магазины в местах без интернета будут освобождены от требования принимать к оплате цифровые рубли, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, который разрабатывался при участии Центробанка. Регулятор отмечал, что новую форму валюты можно будет использовать для оплаты и без связи, но технология еще не готова.
Законопроект вносит изменения в законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «О национальной платежной системе». Так, требование на торговые точки с оборотом за предшествующий год меньше 20 млн руб не будет распространяться обязательное требование по приему платежей в цифровом рубле. Как отмечет издание, ранее регулятор уже отмечал, что цифровым рублем можно будет расплачиваться в торговых точках, не подключенных к интернету, и это станет преимуществом третьей формы денег.
Но для принятия платежей без интернета нужно принять сложное юридико-технологическое решение: разрешить продавцам и плательщикам переносить информацию об операциях покупателя на платформу цифрового рубля в ЦБ не сразу, а по истечении времени либо сразу снижать остаток по счету на сумму, переносимую на офлайн-устройство, рассказал РБК глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, уточнив, что у каждого из этих решений есть риски безопасности.
Одним из потенциальных методов решения этой проблемы могут стать платежи посредством технологии bluetooth, которые сейчас разрабатывают и банки, и НСПК, добавляют эксперты, уточнив, что проведение платежей в местах без интернета не является насущной проблемой, так как интернет-покрытие отсутствует в около 1600 населенных пунктов.
Прием цифровых рублей в качестве оплаты за товары, работы и услуги обязательно распространяется на продавцов в зависимости от их выручки. Так, установлены различные сроки выполнения этого требования по аналогии с тем, как магазины обязывали принимать к оплате карты «Мир». Согласно требованиям ЦБ, первыми обеспечить прием оплаты с помощью цифровых рублей должны будут торговые точки, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 30 млн руб. — в период с 1 июля 2025 г. по 1 июля 2026 г. До 1 июля 2027 г. цифровой рубль должны будут начать принимать магазины с выручкой более 20 млн руб. за предшествующий календарный год, для остальных – добровольно. На банки распространятся аналогичные требования.
Цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к существующим формам денег. В итоге у рубля официально будут три равнозначные формы: наличная (банкноты и монеты в кошельках), безналичная (деньги на счетах в банках) и цифровая.
Выпускать цифровые рубли будет непосредственно ЦБ на специальной платформе. При этом Банк России лично отвечает за открытие, приостановку и закрытие цифровых счетов, а также самостоятельно проводит операции с цифровым рублем на платформе, контролирует соблюдение ее правил.
У цифрового рубля не будет своего отдельного курса, так как он эквивалентен наличным и безналичным: 1 рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль. Использование цифровых рублей будет полностью добровольным, то есть человек и организация смогут пользоваться ими на свое усмотрение и по своему желанию – наряду с наличными и безналичными.