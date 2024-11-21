БКС-банк рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте
БКС-банк рекомендует клиентам приостановить переводы в валюте после введения санкций со стороны США. Об этом кредитная организация сообщила в своем Telegram-канале.
«Мы рекомендуем в связи с введенными санкционными ограничениями и из-за риска блокировки средств на корсчетах банков-корреспондентов за рубежом приостановить переводы в валюте. В кризисных ситуациях высока вероятность необдуманных действий, поэтому пользуйтесь только официальными источниками информации для принятия решений», – говорится в сообщении банка.
Организация также рекомендовала клиентам в ближайшие сутки обновить мобильное приложение банка до последней версии и не удалять его. При этом в БКС отметили, что операции по картам на территории России доступны без ограничений, а все сервисы и отделения работают в штатном режиме.
21 ноября минфин США ввел санкции против ряда кредитных организаций из России, среди которых – Газпромбанк, БКС-банк, «Фора-банк», банк Дом.РФ, банк «Центрокредит» и др. Санкции, в том числе, введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.