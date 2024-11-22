«Известия»: в России выросло число жалоб на блокировку счетов в банках

В сентября Центробанк сообщил, что в первом полугодии 2024 г. подозрительные операции сократились на 27%. Объемы подозрительных операций с выводом денег за рубеж снизились на 32% и составили 8,4 млрд руб. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары (48%). Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2024 г. формировался в строительной отрасли (31%), сфере услуг (25%) и торговле (25%). Снижению способствовали различные меры, принимаемые банками, а также функционирование платформы «Знай своего клиента» («Платформа ЗСК»).