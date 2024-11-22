«Известия»: в России выросло число жалоб на блокировку счетов в банках
Количество жалоб в ЦБ РФ от россиян, столкнувшихся с блокировкой банковских услуг из-за попадания в список подозрительных операций и счетов, значительно возросло. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
По данным Банка России, общее количество обращений россиян по поводу действий банков за последний год увеличилось на 18,3%, достигнув отметки в 140 800. Основной причиной роста стал резкий скачок – на 93,5% – числа жалоб, связанных с мошенничеством. Как уточняет пресс-служба ЦБ, большая часть этих жалоб касается запросов об удалении информации о владельцах счетов из базы. На такие жалобы приходится около 28% от общего объема обращений по теме мошенничества.
За первые три квартала 2024 г. доля жалоб в категории «Мошенничество» достигла 14,6% от общего числа заявлений. Это означает, что примерно 5700 человек обратились в ЦБ с просьбой исключить их данные из базы. В 2023 г. их было вдвое меньше – 9% (примерно 2900 обращений). Большинство рассмотренных обращений получили отказы, поскольку банки подтвердили наличие признаков мошеннических операций. В результате клиенты банков теряют возможность пользоваться дистанционными банковскими услугами.
В сентября Центробанк сообщил, что в первом полугодии 2024 г. подозрительные операции сократились на 27%. Объемы подозрительных операций с выводом денег за рубеж снизились на 32% и составили 8,4 млрд руб. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары (48%). Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2024 г. формировался в строительной отрасли (31%), сфере услуг (25%) и торговле (25%). Снижению способствовали различные меры, принимаемые банками, а также функционирование платформы «Знай своего клиента» («Платформа ЗСК»).