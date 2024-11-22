ЦБ: стоимость действующих выпусков ЦФА в III квартале выросла до 272 млрд рублей

Согласно данным регулятора, число выпусков за год выросло в 5,5 раза против 106 на конец III кв. 2023 г. Их суммарная стоимость за год увеличилась более чем в девять раз с 30,1 млрд руб. Общая стоимость сделок, заключенных в информационных системах, за отчетный период выросла почти в два раза до 249,3 млрд руб. против 125,9 млрд руб. во II квартале 2024 г.