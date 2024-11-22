ЦБ: стоимость действующих выпусков ЦФА в III квартале выросла до 272 млрд рублей
Общее количество действующих выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) и других цифровых прав, размещенных в информационных системах, по итогам III квартала 2024 г. выросло в 1,5 раза до 577 выпусков, а их суммарная стоимость увеличилась в 1,8 раза до 272,8 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка.
Согласно данным регулятора, число выпусков за год выросло в 5,5 раза против 106 на конец III кв. 2023 г. Их суммарная стоимость за год увеличилась более чем в девять раз с 30,1 млрд руб. Общая стоимость сделок, заключенных в информационных системах, за отчетный период выросла почти в два раза до 249,3 млрд руб. против 125,9 млрд руб. во II квартале 2024 г.
Преимущественно сделки пришлись на приобретение при выпуске актива, их стоимость составила 220 млрд руб. Количество активных пользователей информсистем по выпуску ЦФА увеличилось почти на 18% до 34 000 клиентов с 29 000 кварталом ранее. Большую часть составили физические лица – 33 900 пользователей, тогда как количество активных клиентов-юрлиц за квартал выросло на 89 до 176.
15 ноября «Ведомости» сообщили, что игроки рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) пробуют впервые отработать механизм судебной защиты прав инвесторов. Платформа по выпуску ЦФА «Токеон» (входит в группу ПСБ) вместе с микрокредитной компанией «Реми капитал» через Арбитражный суд Удмуртской Республики решили обратить взыскание в пользу инвесторов-физлиц имущества, являющегося залогом по цифровым активам.
Механизм тестируется в рамках сделки по выпуску ЦФА, обеспеченных земельным участком площадью 600 кв. м. Выпуск объемом 100 000 руб. и сроком обращения один месяц осуществлен на «Токеоне» в июле 2024 г. Эмитентом выступила ИП Дарья Ряхова, которая предоставляет услуги по управлению, продаже и срочному выкупу коммерческой недвижимости. «Реми капитал» является управляющим залогом по выпуску.