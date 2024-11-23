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Фрадкова избрали главой Всероссийской федерации легкой атлетики

Ведомости

Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщили в пресс-службе ПСБ.

«Сегодня на отчетно-выборной конференции ВФЛА председатель ПСБ и член Совета при президенте Российский Федерации по развитию физической культуры и спорта Петр Фрадков был единогласно избран главой федерации на четырехлетний срок», – говорится в сообщении.

С января 2022 г. Фрадков занимал пост председателя попечительского совета ВФЛА.

Фрадков и команда планируют развивать детский, юношеский, массовый и профессиональный спорт, провести ревизию манежей, стадионов и метательных полей, поддерживать тренеров и участие российских спортсменов в чемпионатах других стран, следует из публикации.

17 октября Фрадков был выдвинут на должность главы ВФЛА. Министр спорта России Михаил Дегтярев тогда отмечал, что глава ПСБ возглавляет попечительский совет ВФЛА более двух лет и вложил в развитие легкой атлетики в России много сил и средств.

В частности, под его председательством совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА до 2030 г. и усиление работы с региональными федерациями, что стало положительным сигналом для легкоатлетического сообщества, отмечал министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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