Фрадкова избрали главой Всероссийской федерации легкой атлетики
Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщили в пресс-службе ПСБ.
«Сегодня на отчетно-выборной конференции ВФЛА председатель ПСБ и член Совета при президенте Российский Федерации по развитию физической культуры и спорта Петр Фрадков был единогласно избран главой федерации на четырехлетний срок», – говорится в сообщении.
С января 2022 г. Фрадков занимал пост председателя попечительского совета ВФЛА.
Фрадков и команда планируют развивать детский, юношеский, массовый и профессиональный спорт, провести ревизию манежей, стадионов и метательных полей, поддерживать тренеров и участие российских спортсменов в чемпионатах других стран, следует из публикации.
17 октября Фрадков был выдвинут на должность главы ВФЛА. Министр спорта России Михаил Дегтярев тогда отмечал, что глава ПСБ возглавляет попечительский совет ВФЛА более двух лет и вложил в развитие легкой атлетики в России много сил и средств.
В частности, под его председательством совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА до 2030 г. и усиление работы с региональными федерациями, что стало положительным сигналом для легкоатлетического сообщества, отмечал министр.