Фрадкова избрали главой Всероссийской федерации легкой атлетики

17 октября Фрадков был выдвинут на должность главы ВФЛА. Министр спорта России Михаил Дегтярев тогда отмечал, что глава ПСБ возглавляет попечительский совет ВФЛА более двух лет и вложил в развитие легкой атлетики в России много сил и средств.