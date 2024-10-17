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Петр Фрадков выдвинут кандидатом на пост главы федерации легкой атлетики

Ведомости

Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков выдвинут на должность президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Министерство спорта поддерживает его кандидатуру. Обсудили это с ним во время рабочей встречи», - уточнил Дегтярев.

По его словам, Фрадков возглавляет попечительский совет ВФЛА более двух лет и вложил в развитие легкой атлетики в России много сил и средств. На протяжении двух лет реализуется его программа по восстановлению позиций федерации на международной арене. Под председательством Фрадкова попечительский совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА до 2030 г. и усиление работы с региональными федерациями, что стало положительным сигналом для легкоатлетического сообщества.

Конференция, на которой будет избран новый президент ВФЛА, пройдет в Москве 23 ноября.

Президентом ВФЛА с 30 ноября 2020 г. является Петр Иванов. 23 сентября Иванова назначили генеральным директором ООО «Росатом логистика» и президентом транспортной группы Fesco.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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