Петр Фрадков выдвинут кандидатом на пост главы федерации легкой атлетики
Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков выдвинут на должность президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
«Министерство спорта поддерживает его кандидатуру. Обсудили это с ним во время рабочей встречи», - уточнил Дегтярев.
По его словам, Фрадков возглавляет попечительский совет ВФЛА более двух лет и вложил в развитие легкой атлетики в России много сил и средств. На протяжении двух лет реализуется его программа по восстановлению позиций федерации на международной арене. Под председательством Фрадкова попечительский совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА до 2030 г. и усиление работы с региональными федерациями, что стало положительным сигналом для легкоатлетического сообщества.
Конференция, на которой будет избран новый президент ВФЛА, пройдет в Москве 23 ноября.
Президентом ВФЛА с 30 ноября 2020 г. является Петр Иванов. 23 сентября Иванова назначили генеральным директором ООО «Росатом логистика» и президентом транспортной группы Fesco.