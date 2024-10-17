Петр Фрадков выдвинут кандидатом на пост главы федерации легкой атлетики

По его словам, Фрадков возглавляет попечительский совет ВФЛА более двух лет и вложил в развитие легкой атлетики в России много сил и средств. На протяжении двух лет реализуется его программа по восстановлению позиций федерации на международной арене. Под председательством Фрадкова попечительский совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА до 2030 г. и усиление работы с региональными федерациями, что стало положительным сигналом для легкоатлетического сообщества.