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Официальный курс доллара превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 26 ноября на уровне 103,79 руб. (+1,21 руб.)., следует из информации на сайте регулятора. Отметку в 103 руб. валюта превысила впервые с марта 2022 г.

Евро установлен на уровне 108,87 руб. (+1,45 руб.), китайский юань – 14,21 руб. (+0,26 руб.).

Последний раз курс доллара от ЦБ превысил отметку в 103 руб. 24 марта 2022 г.

ЦБ на 23 ноября устанавливал официальный курс американского доллара на уровне 102,57 руб. (рост на 1,89% относительно 22 ноября). На 20 ноября курс доллара был установлен регулятором на уровне 100,03 руб. Последний раз официальный курс доллара составлял выше 100 руб. год назад – 10 октября 2023 г.

Банк России устанавливает официальный курс доллара США и евро после введения в июне 2024 г. санкций против Мосбиржи и ее дочерних предприятий – Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра – по новой методике. ЦБ при расчете официального курса ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке. Юань продолжает торговаться на Мосбирже, по состоянию на 17:50 мск 25 ноября его стоимость составляет 14,34 руб.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики отмечали, что на валютном рынке образовался сильный дисбаланс спроса и предложения, что привело к ослаблению рубля. Аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев говорил, что в октябре вырос профицит по валютам недружественных стран, что говорит о росте выручки экспортеров в иностранной валюте при снижении объема ее обязательной продажи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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