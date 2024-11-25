Официальный курс доллара превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
Банк России установил официальный курс доллара на 26 ноября на уровне 103,79 руб. (+1,21 руб.)., следует из информации на сайте регулятора. Отметку в 103 руб. валюта превысила впервые с марта 2022 г.
Евро установлен на уровне 108,87 руб. (+1,45 руб.), китайский юань – 14,21 руб. (+0,26 руб.).
Последний раз курс доллара от ЦБ превысил отметку в 103 руб. 24 марта 2022 г.
ЦБ на 23 ноября устанавливал официальный курс американского доллара на уровне 102,57 руб. (рост на 1,89% относительно 22 ноября). На 20 ноября курс доллара был установлен регулятором на уровне 100,03 руб. Последний раз официальный курс доллара составлял выше 100 руб. год назад – 10 октября 2023 г.
Банк России устанавливает официальный курс доллара США и евро после введения в июне 2024 г. санкций против Мосбиржи и ее дочерних предприятий – Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра – по новой методике. ЦБ при расчете официального курса ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке. Юань продолжает торговаться на Мосбирже, по состоянию на 17:50 мск 25 ноября его стоимость составляет 14,34 руб.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики отмечали, что на валютном рынке образовался сильный дисбаланс спроса и предложения, что привело к ослаблению рубля. Аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев говорил, что в октябре вырос профицит по валютам недружественных стран, что говорит о росте выручки экспортеров в иностранной валюте при снижении объема ее обязательной продажи.