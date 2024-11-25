Официальный курс доллара превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года

Банк России устанавливает официальный курс доллара США и евро после введения в июне 2024 г. санкций против Мосбиржи и ее дочерних предприятий – Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра – по новой методике. ЦБ при расчете официального курса ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке. Юань продолжает торговаться на Мосбирже, по состоянию на 17:50 мск 25 ноября его стоимость составляет 14,34 руб.