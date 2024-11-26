РБК: ФССП запустила масштабную проверку деятельности коллекторов
По данным источников, надзор приставов в настоящее время самый жесткий за последние два – три года. РБК со ссылкой на документ отмечает, что поручение о проверках исходит от вице-премьера Дмитрия Григоренко.
При этом ФССП, как отмечается, не раскрыла, с чем связано повышенное внимание к коллекторам.
В июне стало известно, что коллекторы в 2023 г. взыскивали через суд средства с должников более чем в 3 млн случаев – это около 7% от общего количества находящихся у них в работе дел по возврату долгов (всего их было около 44,5 млн).
Всего в прошлом году суды приняли к производству почти 13,2 млн исков от юридических лиц о взыскании долгов по кредитам и займам, доля заявлений от коллекторов составила 23%. Значительная часть исков подается коллекторами по долгам, полученным в рамках цессии (переуступка прав требования выплаты третьим лицам), – из 3 млн на них пришлось 2,57 млн.