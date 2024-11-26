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РБК: ФССП запустила масштабную проверку деятельности коллекторов

Ведомости

В октябре Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала активнее проверять коллекторские агентства и прочие юридические лица, которые занимаются взысканием долгов с российских граждан. Об этом пишет РБК со ссылкой на четыре источника на рынке взыскания.

По данным источников, надзор приставов в настоящее время самый жесткий за последние два – три года. РБК со ссылкой на документ отмечает, что поручение о проверках исходит от вице-премьера Дмитрия Григоренко.

При этом ФССП, как отмечается, не раскрыла, с чем связано повышенное внимание к коллекторам.

В июне стало известно, что коллекторы в 2023 г. взыскивали через суд средства с должников более чем в 3 млн случаев – это около 7% от общего количества находящихся у них в работе дел по возврату долгов (всего их было около 44,5 млн).

Всего в прошлом году суды приняли к производству почти 13,2 млн исков от юридических лиц о взыскании долгов по кредитам и займам, доля заявлений от коллекторов составила 23%. Значительная часть исков подается коллекторами по долгам, полученным в рамках цессии (переуступка прав требования выплаты третьим лицам), – из 3 млн на них пришлось 2,57 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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