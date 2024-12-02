В «Сбере» допустили повышение ключевой ставки в декабре

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21% годовых. 28 ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что в декабре ключевая ставка может быть увеличена. Он пояснил, что в 2024 г. официальный прогноз Банка России по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше официального прогноза ЦБ, добавил Тремасов.