В «Сбере» допустили повышение ключевой ставки в декабре
«Сбер» допускает повышение ключевой ставки Банка России на декабрьском заседании на 1-2 п. п. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах форума Domclick Digital Forum.
«Есть пока общее ожидание, что высока вероятность подъема ставки, например, на 1 или на 2 процента, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой и уровень доходов населения тоже, в принципе, довольно стабильно растущий», – отметил Царев.
По его словам, вероятность повышения ставки выше, чем того, что ее оставят на текущих уровнях.
25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21% годовых. 28 ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что в декабре ключевая ставка может быть увеличена. Он пояснил, что в 2024 г. официальный прогноз Банка России по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше официального прогноза ЦБ, добавил Тремасов.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования уточнили базовый вариант макроэкономического прогноза на 2024–2027 гг. Инфляция в годовом выражении, согласно их ожиданиям, в декабре достигнет диапазона 9,2–9,3%, писали «Ведомости».