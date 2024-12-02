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В «Сбере» допустили повышение ключевой ставки в декабре

Ведомости

«Сбер» допускает повышение ключевой ставки Банка России на декабрьском заседании на 1-2 п. п. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах форума Domclick Digital Forum.

«Есть пока общее ожидание, что высока вероятность подъема ставки, например, на 1 или на 2 процента, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой и уровень доходов населения тоже, в принципе, довольно стабильно растущий», – отметил Царев.

По его словам, вероятность повышения ставки выше, чем того, что ее оставят на текущих уровнях.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21% годовых. 28 ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что в декабре ключевая ставка может быть увеличена. Он пояснил, что в 2024 г. официальный прогноз Банка России по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше официального прогноза ЦБ, добавил Тремасов.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования уточнили базовый вариант макроэкономического прогноза на 2024–2027 гг. Инфляция в годовом выражении, согласно их ожиданиям, в декабре достигнет диапазона 9,2–9,3%, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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