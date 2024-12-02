Центробанк: для начала утренних торгов на Мосбирже недостаточно ликвидности
Для запуска утренних торгов на Московской бирже и увеличения их времени пока недостаточно объема ликвидности и участников. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования».
«Мы считаем, что в текущий момент времени более важной задачей является концентрация ликвидности и более сжатое проведение торгов для того, чтобы обеспечить справедливое ценообразование», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Чистюхина, о расширении можно будет говорить в случае, если российский рынок вернется к прошлому объему ликвидности и количеству участников.
Торги на Мосбирже в основную сессию проходят с 10:00 до 18:50 мск, а в вечернюю – с 19:05 до 23:50 мск. Утренние торги проводились с декабря 2021 г. по февраль 2022 г., они начинались в 7:00 мск.
В конце ноября управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева сообщала, что площадка намерена в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке. Точная дата этого события остается неизвестной.