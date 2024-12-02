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Центробанк: для начала утренних торгов на Мосбирже недостаточно ликвидности

Ведомости

Для запуска утренних торгов на Московской бирже и увеличения их времени пока недостаточно объема ликвидности и участников. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования».

«Мы считаем, что в текущий момент времени более важной задачей является концентрация ликвидности и более сжатое проведение торгов для того, чтобы обеспечить справедливое ценообразование», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Чистюхина, о расширении можно будет говорить в случае, если российский рынок вернется к прошлому объему ликвидности и количеству участников.

Торги на Мосбирже в основную сессию проходят с 10:00 до 18:50 мск, а в вечернюю – с 19:05 до 23:50 мск. Утренние торги проводились с декабря 2021 г. по февраль 2022 г., они начинались в 7:00 мск.

В конце ноября управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева сообщала, что площадка намерена в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке. Точная дата этого события остается неизвестной.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что Мосбиржа может перезапустить утренние торги 27 января. Предполагается, что ценовые границы сузят до 10% от цены закрытия предыдущего дня для того, чтобы избежать высокой волатильности на «тонком» рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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