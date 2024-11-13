Мосбиржа планирует вернуть утренние торги на фондовом рынке в начале 2025 года
Московская биржа в начале следующего года планирует вернуть утренние торговые сессии на фондовом рынке. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с планами площадки.
Собеседник агентства назвал 27 января как предварительную дату перезапуска утренних торгов. Он отметил, что решение о сроках возобновления пока не принято.
Предполагается, что ценовые границы сузят до 10% от цены закрытия предыдущего дня для того, чтобы избежать высокой волатильности на «тонком» рынке.
Торги на Мосбирже в основную сессию проходят с 10:00 до 18:50 мск, а в вечернюю – с 19:05 до 23:50 мск. Утренние торги проводились с декабря 2021 г. по февраль 2022 г., они начинались в 7:00 мск.