Мосбиржа планирует возобновить утренние торги на срочном рынке с 2025 года

13 ноября источник «Интерфакса» уже сообщал, что Московская биржа в начале следующего года планирует вернуть утренние торговые сессии на фондовом рынке. Собеседник агентства тогда назвал 27 января как предварительную дату перезапуска утренних торгов, но отметил, что решение о сроках возобновления пока не принято. Предполагается, что ценовые границы сузят до 10% от цены закрытия предыдущего дня для того, чтобы избежать высокой волатильности на «тонком» рынке.