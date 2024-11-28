Мосбиржа планирует возобновить утренние торги на срочном рынке с 2025 года
Московская биржа намерена в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке, однако точная дата этого события пока остается неизвестной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов биржи Марию Патрикееву.
По ее словам, данное решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов. Возобновление утренней сессии планируется на начало следующего года, возможно, даже в январе. На данный момент торги на срочном рынке осуществляются с 10:00 до 23:50 мск.
13 ноября источник «Интерфакса» уже сообщал, что Московская биржа в начале следующего года планирует вернуть утренние торговые сессии на фондовом рынке. Собеседник агентства тогда назвал 27 января как предварительную дату перезапуска утренних торгов, но отметил, что решение о сроках возобновления пока не принято. Предполагается, что ценовые границы сузят до 10% от цены закрытия предыдущего дня для того, чтобы избежать высокой волатильности на «тонком» рынке.
Торги на Мосбирже в основную сессию проходят с 10:00 до 18:50 мск, а в вечернюю – с 19:05 до 23:50 мск. Утренние торги проводились с декабря 2021 г. по февраль 2022 г., они начинались в 7:00 мск.