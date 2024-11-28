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Мосбиржа планирует возобновить утренние торги на срочном рынке с 2025 года

Ведомости

Московская биржа намерена в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке, однако точная дата этого события пока остается неизвестной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов биржи Марию Патрикееву.

По ее словам, данное решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов. Возобновление утренней сессии планируется на начало следующего года, возможно, даже в январе. На данный момент торги на срочном рынке осуществляются с 10:00 до 23:50 мск.

13 ноября источник «Интерфакса» уже сообщал, что Московская биржа в начале следующего года планирует вернуть утренние торговые сессии на фондовом рынке. Собеседник агентства тогда назвал 27 января как предварительную дату перезапуска утренних торгов, но отметил, что решение о сроках возобновления пока не принято. Предполагается, что ценовые границы сузят до 10% от цены закрытия предыдущего дня для того, чтобы избежать высокой волатильности на «тонком» рынке.

Торги на Мосбирже в основную сессию проходят с 10:00 до 18:50 мск, а в вечернюю – с 19:05 до 23:50 мск. Утренние торги проводились с декабря 2021 г. по февраль 2022 г., они начинались в 7:00 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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