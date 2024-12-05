Биткойн преодолел историческую отметку в $101 000
Биткойн преодолел отметку в $102 000 и сейчас торгуется на уровне $102 416, следует из данных биржи Binance.
Исторический максимум в $101 000, по данным Binance Market Data, был превышен в 2:43 UTC (5:43 мск).
Биткойн начал расти после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Трамп, в частности, обещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. Трамп в ходе предвыборной гонки также неоднократно заявлял о планах поддержать растущую криптоиндустрию.
Биткойн, или Bitcoin, – виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны создают сами пользователи с помощью специального софта, процесс называется майнинг (добыча). Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.