Греф заявил о сокращении «матрасно-подушечных» средств за полгода на 20%

25 октября сразу несколько банков объявили о повышении доходности по сберегательным продуктам – ВТБ, Промсвязьбанк, «Абсолют банк», «ОТП банк», а также Дом.РФ, «Русский стандарт» и «Зенит». Новый виток повышения процентов по вкладам начинается из-за решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до рекордного для страны 21% годовых.