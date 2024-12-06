Греф заявил о сокращении «матрасно-подушечных» средств за полгода на 20%
За последние полгода «матрасно-подушечные» средства российских граждан снизились на 20%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора.
По его словам, в стране наблюдаются исторически низкие запасы «матрасных» денег, средства вкладывают в депозиты. Это не может не радовать, поскольку позволит экономике активнее использовать ресурсы и зарабатывать людям.
«Считайте, что между подушкой и депозитом разница 29% – сразу треть. Мы оцениваем за последние полгода сокращение подушечных денег примерно на 20%», – уточнил Греф.
25 октября сразу несколько банков объявили о повышении доходности по сберегательным продуктам – ВТБ, Промсвязьбанк, «Абсолют банк», «ОТП банк», а также Дом.РФ, «Русский стандарт» и «Зенит». Новый виток повышения процентов по вкладам начинается из-за решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до рекордного для страны 21% годовых.
Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер говорил, что экстравысокая ключевая ставка еще больше простимулирует клиентов размещать свободные денежные средства на депозитах, а рынок привлечения в 2024 г. может достигнуть рекордных 56,3 трлн руб., увеличившись на 27%.