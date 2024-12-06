Банк России расширит возможности для неквалифицированных инвесторов на рынке

14 ноября «Ведомости» писали о решении ЦБ с 1 января закрыть «неквалам» доступ ко всем иностранным ценным бумагам, кроме тех, что выпущены эмитентами из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России в него входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Кроме того, «неквалы» не смогут покупать поставочные деривативы на такие активы. Указание было принято для совершенствования защиты неквалифицированных инвесторов от негативных последствий, связанных с реализацией санкционных и инфраструктурных рисков.