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Банк России расширит возможности для неквалифицированных инвесторов на рынке

Ведомости

Банк России подготовил проект указания, согласно которому у неквалифицированных инвесторов после тестирования появится возможность покупки облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых иностранных биржевых фондов (ETF, Exchange-Traded Funds), об этом говорится в публикации ЦБ.

«Данная процедура считается менее рискованной, поскольку в этом случае при погашении бумаги инвестор всегда может вернуть ее номинальную стоимость», – отмечает Банк России в своем Telegram-канале.

Регулятор установит требования к фондам, которые впоследствии будут допущены до работы с выпуском подобных облигаций.

Центробанк также предлагает разрешить инвесторам – новичкам приобретать без тестирования паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), вкладывающие вырученные средства в ликвидные рыночные активы. Банк России уточняет, что в таких ЗПИФ заблокированные иностранные ценные бумаги должны отсутствовать.

Указание по структурным облигациям должно вступить в силу с 22 февраля, ЗПИФ – с 23 мая.

Условия доступа неквалифицированных инвесторов к инструментам фондового рынка поддерживаются законом об изменении системы квалификации и тестирования инвесторов.

14 ноября «Ведомости» писали о решении ЦБ с 1 января закрыть «неквалам» доступ ко всем иностранным ценным бумагам, кроме тех, что выпущены эмитентами из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России в него входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Кроме того, «неквалы» не смогут покупать поставочные деривативы на такие активы. Указание было принято для совершенствования защиты неквалифицированных инвесторов от негативных последствий, связанных с реализацией санкционных и инфраструктурных рисков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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