Банк России расширит возможности для неквалифицированных инвесторов на рынке
Банк России подготовил проект указания, согласно которому у неквалифицированных инвесторов после тестирования появится возможность покупки облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых иностранных биржевых фондов (ETF, Exchange-Traded Funds), об этом говорится в публикации ЦБ.
«Данная процедура считается менее рискованной, поскольку в этом случае при погашении бумаги инвестор всегда может вернуть ее номинальную стоимость», – отмечает Банк России в своем Telegram-канале.
Регулятор установит требования к фондам, которые впоследствии будут допущены до работы с выпуском подобных облигаций.
Центробанк также предлагает разрешить инвесторам – новичкам приобретать без тестирования паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), вкладывающие вырученные средства в ликвидные рыночные активы. Банк России уточняет, что в таких ЗПИФ заблокированные иностранные ценные бумаги должны отсутствовать.
Указание по структурным облигациям должно вступить в силу с 22 февраля, ЗПИФ – с 23 мая.
Условия доступа неквалифицированных инвесторов к инструментам фондового рынка поддерживаются законом об изменении системы квалификации и тестирования инвесторов.
14 ноября «Ведомости» писали о решении ЦБ с 1 января закрыть «неквалам» доступ ко всем иностранным ценным бумагам, кроме тех, что выпущены эмитентами из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России в него входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Кроме того, «неквалы» не смогут покупать поставочные деривативы на такие активы. Указание было принято для совершенствования защиты неквалифицированных инвесторов от негативных последствий, связанных с реализацией санкционных и инфраструктурных рисков.