ЦБ установил курс доллара выше 103 рублей на 12 декабря

Итогом стало снижение чистых продаж иностранной валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров: в ноябре сумма составила $8 млрд, что на 23% ниже октябрьского результата, отмечает ЦБ. В то же время отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке этих компаний составило 60% – ЦБ сравнивает этот показатель с августом и указывает, что ноябрьское соотношение на 28 п. п. ниже. Последний месяц лета взят за ориентир потому, что именно в сентябре экспортеры стали наращивать покупку валюты, уточняется в обзоре.