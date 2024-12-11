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ЦБ установил курс доллара выше 103 рублей на 12 декабря

Ведомости

Официальный курс американского доллара на 12 декабря установлен на уровне 103,27 руб., ЦБ повысил его на 3 руб. за день. Это следует из информации на сайте Банка России.

Евро установлен на уровне 108,55 руб. (повышение на 2,3 руб.), китайский юань – 13,8 руб. (повышение на 0,19 руб.). ЦБ устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

В ходе торгов на международном рынке Forex 11 декабря курс доллара пересек отметку в 108 руб., поднявшись за торги в цене более чем на 4 руб. По состоянию на 18:40 мск стоимость валюты снизилась до 107 руб. 9 декабря регулятор рассказал, что ослабление валюты связано с двумя факторами. Во-первых, повлияло решение США ввести новые санкции против российского финсектора и, в частности, против инфраструктуры международных расчетов. Во-вторых, эффект на курс был из-за действий «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств.

Итогом стало снижение чистых продаж иностранной валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров: в ноябре сумма составила $8 млрд, что на 23% ниже октябрьского результата, отмечает ЦБ. В то же время отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке этих компаний составило 60% – ЦБ сравнивает этот показатель с августом и указывает, что ноябрьское соотношение на 28 п. п. ниже. Последний месяц лета взят за ориентир потому, что именно в сентябре экспортеры стали наращивать покупку валюты, уточняется в обзоре.

В конце прошлого месяца рубль обновил минимумы с марта 2022 г. сразу к трем основным валютам – доллару, евро и юаню. Пик ослабления рубля пришелся на 29 ноября – тогда он был установлен на уровне 109,58 руб. к американской валюте, 116,14 руб. – к европейской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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