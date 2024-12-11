ЦБ установил курс доллара выше 103 рублей на 12 декабря
Официальный курс американского доллара на 12 декабря установлен на уровне 103,27 руб., ЦБ повысил его на 3 руб. за день. Это следует из информации на сайте Банка России.
Евро установлен на уровне 108,55 руб. (повышение на 2,3 руб.), китайский юань – 13,8 руб. (повышение на 0,19 руб.). ЦБ устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
В ходе торгов на международном рынке Forex 11 декабря курс доллара пересек отметку в 108 руб., поднявшись за торги в цене более чем на 4 руб. По состоянию на 18:40 мск стоимость валюты снизилась до 107 руб. 9 декабря регулятор рассказал, что ослабление валюты связано с двумя факторами. Во-первых, повлияло решение США ввести новые санкции против российского финсектора и, в частности, против инфраструктуры международных расчетов. Во-вторых, эффект на курс был из-за действий «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств.
Итогом стало снижение чистых продаж иностранной валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров: в ноябре сумма составила $8 млрд, что на 23% ниже октябрьского результата, отмечает ЦБ. В то же время отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке этих компаний составило 60% – ЦБ сравнивает этот показатель с августом и указывает, что ноябрьское соотношение на 28 п. п. ниже. Последний месяц лета взят за ориентир потому, что именно в сентябре экспортеры стали наращивать покупку валюты, уточняется в обзоре.
В конце прошлого месяца рубль обновил минимумы с марта 2022 г. сразу к трем основным валютам – доллару, евро и юаню. Пик ослабления рубля пришелся на 29 ноября – тогда он был установлен на уровне 109,58 руб. к американской валюте, 116,14 руб. – к европейской.