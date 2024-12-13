Терминалы Т-банка могут перестать принимать карты Visa и Mastercard

22 октября РБК со ссылкой на источники на платежном рынке и представителей банков писал, что в конце 2024 г. у ряда российских банков истекут сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard. До ухода из России в 2022 г. систем Visa и Mastercard срок действия этих сертификатов продлевался, теперь же банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет.