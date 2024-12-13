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Терминалы Т-банка могут перестать принимать карты Visa и Mastercard

Ведомости

Некоторые терминалы Т-банка могут перестать принимать карты Mastercard и Visa с 1 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рассылку кредитной организации.

«С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты Mastercard и Visa. Однако с онлайн-платежами проблем быть не должно», – говорится в сообщении. Банк рекомендовал оформить карту «Мир».

22 октября РБК со ссылкой на источники на платежном рынке и представителей банков писал, что в конце 2024 г. у ряда российских банков истекут сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard. До ухода из России в 2022 г. систем Visa и Mastercard срок действия этих сертификатов продлевался, теперь же банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет.

Visa и Mastercard приостановили работу в России после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Тогда же транзакции по их картам перестали быть доступны за пределами России. На работу банковских карт в России это не повлияло, поскольку обработка транзакций была продолжена при помощи системы «Мир».

В финансовой отчетности за 2022 г. Mastercard сообщила о потере $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В Mastercard тогда уточнили, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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