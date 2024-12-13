Терминалы Т-банка могут перестать принимать карты Visa и Mastercard
«С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты Mastercard и Visa. Однако с онлайн-платежами проблем быть не должно», – говорится в сообщении. Банк рекомендовал оформить карту «Мир».
22 октября РБК со ссылкой на источники на платежном рынке и представителей банков писал, что в конце 2024 г. у ряда российских банков истекут сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard. До ухода из России в 2022 г. систем Visa и Mastercard срок действия этих сертификатов продлевался, теперь же банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет.
Visa и Mastercard приостановили работу в России после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Тогда же транзакции по их картам перестали быть доступны за пределами России. На работу банковских карт в России это не повлияло, поскольку обработка транзакций была продолжена при помощи системы «Мир».
В финансовой отчетности за 2022 г. Mastercard сообщила о потере $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В Mastercard тогда уточнили, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн.