Курс доллара к гривне превысил исторический максимум
Национальный банк Украины вновь повысил курс доллара к гривне до уровня 41,8271 гривны за $1. Об этом сообщается на сайте нацбанка.
Евро вырос до 43,9143 гривны.
«Никто не сомневается в том, что нацбанк закончит год на уровне 42,10 грн/$ – этот курс правительство заложило в госбюджет 2024 г., так что к позиции регулятора будет сложно придраться. Некоторые даже допускают выход межбанка на 42,20-42,30 грн/$», – прокомментировал украинской интернет-газете «Страна» директор казначейства одного из крупных банков Украины.
В сентябре Bloomberg со ссылкой на источники в украинском руководстве писал, что власти Украины ожидают, что представители МВФ потребуют ускорить девальвацию нацвалюты, гривны, снижение процентных ставок, наращивание усилий по сбору налогов и их повышению. Эти меры помогли бы покрыть дефицит бюджета страны, который в 2025 г. прогнозируется на уровне $15 млрд. Нацбанк Украины девальвацию не поддержал, так как после отмены фиксированного курса в октябре 2023 г. гривна потеряла 10% стоимости к доллару США. Дальнейшее падение стоимости поставило бы под сомнение способность НБУ поддерживать ценовую стабильность.