АСВ намерено внедрить страховые выплаты через СБП
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намеревается расширить каналы выплат страхового возмещения, запустив способ получения средств через систему быстрых платежей (СБП). Об этом гендиректор АСВ Андрей Мельников сообщил, выступая на Банковской юридической конференции.
«Вот с Банком России, с НСПК [Национальная система платежных карт] мы хотим запустить еще пятый способ получения страховки – через систему быстрых платежей», – сказал глава агентства.
Мельников рассказал, что в 2024 г. было пять страховых случаев, где размер выплат составил почти 10 млрд руб. По его словам, каждый второй обратившийся в агентство вкладчик получил страховку посредством сайта «Госуслуги» или через АСВ.
В конце октября «Ведомости» со ссылкой на статистику Банка России писали, что за III квартал 2024 г. число компаний, подключивших оплату через СБП, выросло на 13% и к октябрю превысило 2 млн. 1,7 млн из них – представители малого и среднего бизнеса (МСП), что составляет более четверти всех МСП страны.
Система быстрых платежей – это сервис, разработанный Банком России на базе Национальной системы платежных карт. Он позволяет мгновенно переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона, оплачивать товары, услуги и налоги и совершать другие операции. К СБП подключены 200 российских банков, а также 10 небанковских кредитных организаций и сервисов для проведения расчетов и платежей.