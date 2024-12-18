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АСВ намерено внедрить страховые выплаты через СБП

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намеревается расширить каналы выплат страхового возмещения, запустив способ получения средств через систему быстрых платежей (СБП). Об этом гендиректор АСВ Андрей Мельников сообщил, выступая на Банковской юридической конференции.

«Вот с Банком России, с НСПК [Национальная система платежных карт] мы хотим запустить еще пятый способ получения страховки – через систему быстрых платежей», – сказал глава агентства.

Мельников рассказал, что в 2024 г. было пять страховых случаев, где размер выплат составил почти 10 млрд руб. По его словам, каждый второй обратившийся в агентство вкладчик получил страховку посредством сайта «Госуслуги» или через АСВ.

В конце октября «Ведомости» со ссылкой на статистику Банка России писали, что за III квартал 2024 г. число компаний, подключивших оплату через СБП, выросло на 13% и к октябрю превысило 2 млн. 1,7 млн из них – представители малого и среднего бизнеса (МСП), что составляет более четверти всех МСП страны.

Система быстрых платежей – это сервис, разработанный Банком России на базе Национальной системы платежных карт. Он позволяет мгновенно переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона, оплачивать товары, услуги и налоги и совершать другие операции. К СБП подключены 200 российских банков, а также 10 небанковских кредитных организаций и сервисов для проведения расчетов и платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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