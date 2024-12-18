АСВ намерено внедрить страховые выплаты через СБП

В конце октября «Ведомости» со ссылкой на статистику Банка России писали, что за III квартал 2024 г. число компаний, подключивших оплату через СБП, выросло на 13% и к октябрю превысило 2 млн. 1,7 млн из них – представители малого и среднего бизнеса (МСП), что составляет более четверти всех МСП страны.