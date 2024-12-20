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Совет Федерации одобрил продление кредитных каникул участникам спецоперации

Ведомости

Закон о продлении кредитных каникул участникам спецоперации до конца 2025 г. получил одобрение Совета Федерации. Решение приняли на планарном заседании верхней палаты парламента.

19 декабря законопроект был принят Госдумой. Поправки вносятся в закон «О внесении изменений в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, участвующими в специальной военной операции, а также членами их семей».

Согласно документу, заемщики из числа участников спецоперации не позднее 31 декабря 2025 г. имеют право обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение ими своих обязательств на льготный период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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