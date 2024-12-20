Совет Федерации одобрил продление кредитных каникул участникам спецоперации
Закон о продлении кредитных каникул участникам спецоперации до конца 2025 г. получил одобрение Совета Федерации. Решение приняли на планарном заседании верхней палаты парламента.
19 декабря законопроект был принят Госдумой. Поправки вносятся в закон «О внесении изменений в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, участвующими в специальной военной операции, а также членами их семей».
Согласно документу, заемщики из числа участников спецоперации не позднее 31 декабря 2025 г. имеют право обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение ими своих обязательств на льготный период.