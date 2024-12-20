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Доходность долгосрочных облигаций США установила полугодовой максимум

Ведомости

Доходность долгосрочных облигаций США установила максимум за шесть месяцев после заседания Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор), на котором регулятор понизил ставку, сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает газета, на рынке облигаций в последние дни наблюдается заметное движение, особенно после заседания ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,07 процентного пункта и достигла 4,57%, что стало самым высоким уровнем более чем за полгода.

Как отмечают эксперты, рост доходности облигаций может оказывать давление на другие классы активов, включая акции, так как высокая доходность делает облигации более привлекательными для инвесторов. Это также может повысить стоимость заимствований для бизнеса и потребителей, потенциально замедляя экономический рост.

18 декабря ФРС понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. В своем релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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