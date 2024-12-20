Доходность долгосрочных облигаций США установила полугодовой максимум

18 декабря ФРС понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. В своем релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки.