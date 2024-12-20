Доходность долгосрочных облигаций США установила полугодовой максимум
Доходность долгосрочных облигаций США установила максимум за шесть месяцев после заседания Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор), на котором регулятор понизил ставку, сообщает Financial Times (FT).
Как отмечает газета, на рынке облигаций в последние дни наблюдается заметное движение, особенно после заседания ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,07 процентного пункта и достигла 4,57%, что стало самым высоким уровнем более чем за полгода.
Как отмечают эксперты, рост доходности облигаций может оказывать давление на другие классы активов, включая акции, так как высокая доходность делает облигации более привлекательными для инвесторов. Это также может повысить стоимость заимствований для бизнеса и потребителей, потенциально замедляя экономический рост.
18 декабря ФРС понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. В своем релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки.