Россельхозбанк продолжит наращивать объемы кредитования АПК в 2025 году
Россельхозбанк продолжит наращивать кредитование агропромышленного комплекса (АПК) в следующем году, такое решение принято по итогам заседания наблюдательного совета банка, сообщили в пресс-службе РСХБ.
Вице-премьер, председатель набсовета Дмитрий Патрушев указал на заседании на активный рост агросектора. По его словам, спрос и предложение на сельскохозяйственную продукцию расширяются.
«У отрасли колоссальный инвестиционный потенциал. Да, высокая ключевая ставка оказывает сдерживающий эффект. Однако Россельхозбанк, помимо кредитования, находит и другие способы поддержки фермеров и тем самым способствует достижению целей, поставленных президентом», – сказал Патрушев.
Россельхозбанк, как следует из решения, продолжит увеличивать в 2025 г. объемы кредитования АПК и нефинансовую поддержку отрасли в рамках программы «РСХБ – больше чем банк». Банк планирует расширить возможности цифровых сервисов, офлайн-форматов и образовательных проектов, говорится в сообщении.
По данным кредитного учреждения, в 2024 г. аграрному сектору банк выдал 2 трлн руб. против плановых 1,65 трлн за весь год.
«Таким образом, кредитный портфель Россельхозбанка в агропромышленном комплексе преодолел отметку в 2,3 трлн руб. Выдачи экспортно ориентированным компаниям составили 750 млрд руб. Объем стабильных клиентских пассивов превысил 4,2 трлн руб.», – говорится в релизе.
Банки, работающие с российским АПК, в период с 1 января по 1 октября 2024 г. направили на кредитование сезонных полевых работ 964,1 млрд руб., что на 8,9% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом Минсельхоз сообщал в октябре. По данным ведомства, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на 3,4% до 651,7 млрд руб., Сбербанк – на 22,4% до 312,4 млрд руб. Наибольшее количество средств было выдано в Ростовской области – 105,6 млрд руб.