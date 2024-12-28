Россельхозбанк продолжит наращивать объемы кредитования АПК в 2025 году

Банки, работающие с российским АПК, в период с 1 января по 1 октября 2024 г. направили на кредитование сезонных полевых работ 964,1 млрд руб., что на 8,9% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом Минсельхоз сообщал в октябре. По данным ведомства, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на 3,4% до 651,7 млрд руб., Сбербанк – на 22,4% до 312,4 млрд руб. Наибольшее количество средств было выдано в Ростовской области – 105,6 млрд руб.