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Россельхозбанк продолжит наращивать объемы кредитования АПК в 2025 году

Ведомости

Россельхозбанк продолжит наращивать кредитование агропромышленного комплекса (АПК) в следующем году, такое решение принято по итогам заседания наблюдательного совета банка, сообщили в пресс-службе РСХБ.

Вице-премьер, председатель набсовета Дмитрий Патрушев указал на заседании на активный рост агросектора. По его словам, спрос и предложение на сельскохозяйственную продукцию расширяются. 

«У отрасли колоссальный инвестиционный потенциал. Да, высокая ключевая ставка оказывает сдерживающий эффект. Однако Россельхозбанк, помимо кредитования, находит и другие способы поддержки фермеров и тем самым способствует достижению целей, поставленных президентом», – сказал Патрушев. 

Россельхозбанк, как следует из решения, продолжит увеличивать в 2025 г. объемы кредитования АПК и нефинансовую поддержку отрасли в рамках программы «РСХБ – больше чем банк». Банк планирует расширить возможности цифровых сервисов, офлайн-форматов и образовательных проектов, говорится в сообщении.

По данным кредитного учреждения, в 2024 г. аграрному сектору банк выдал 2 трлн руб. против плановых 1,65 трлн за весь год. 

«Таким образом, кредитный портфель Россельхозбанка в агропромышленном комплексе преодолел отметку в 2,3 трлн руб. Выдачи экспортно ориентированным компаниям составили 750 млрд руб. Объем стабильных клиентских пассивов превысил 4,2 трлн руб.», – говорится в релизе.

Банки, работающие с российским АПК, в период с 1 января по 1 октября 2024 г. направили на кредитование сезонных полевых работ 964,1 млрд руб., что на 8,9% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом Минсельхоз сообщал в октябре. По данным ведомства, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на 3,4% до 651,7 млрд руб., Сбербанк – на 22,4% до 312,4 млрд руб. Наибольшее количество средств было выдано в Ростовской области – 105,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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