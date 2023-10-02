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Экономика

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

Ведомости

Правительство направит дополнительно 10 млрд руб. на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выделенные средства пойдут на субсидирование займов по ставке 5%, которые предоставляются предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции.

На совещании с вице-премьерами Мишустин отметил, что только в 2022 г. было заключено свыше 28 000 кредитных договоров, но из-за повышения ставки ЦБ до 13% выдача этих займов была приостановлена.

«Чтобы как можно скорее возобновить приём заявок на льготное кредитование, мы окажем агропромышленному комплексу дополнительную поддержку», – сказал он.

Кабмин, напомнил он, уже одобрил выделение 45 млрд руб. на эти цели, таким образом общий объем поддержки составит 55 млрд руб., это позволит субсидировать в 2023 г. не менее 40 000 льготных кредитов.

«Принятые решения помогут не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объёмы производства сельскохозяйственного сырья, продовольствия, сохранить для наших граждан широкий выбор качественных российских продуктов», – заключил премьер.

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15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. На заседании 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.

Льготная кредитная программа для аграриев действует с 2017 г. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

В июле 2023 г. президент РСПП Александр Шохин обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не повышать ставки льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Это произошло после того как Минсельхоз разместил проект постановления, предусматривающий увеличение ставки до 7% с 1 января 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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