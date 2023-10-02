Правительство выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям
Правительство направит дополнительно 10 млрд руб. на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Выделенные средства пойдут на субсидирование займов по ставке 5%, которые предоставляются предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции.
На совещании с вице-премьерами Мишустин отметил, что только в 2022 г. было заключено свыше 28 000 кредитных договоров, но из-за повышения ставки ЦБ до 13% выдача этих займов была приостановлена.
«Чтобы как можно скорее возобновить приём заявок на льготное кредитование, мы окажем агропромышленному комплексу дополнительную поддержку», – сказал он.
Кабмин, напомнил он, уже одобрил выделение 45 млрд руб. на эти цели, таким образом общий объем поддержки составит 55 млрд руб., это позволит субсидировать в 2023 г. не менее 40 000 льготных кредитов.
«Принятые решения помогут не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объёмы производства сельскохозяйственного сырья, продовольствия, сохранить для наших граждан широкий выбор качественных российских продуктов», – заключил премьер.
15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. На заседании 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.
Льготная кредитная программа для аграриев действует с 2017 г. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.
В июле 2023 г. президент РСПП Александр Шохин обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не повышать ставки льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Это произошло после того как Минсельхоз разместил проект постановления, предусматривающий увеличение ставки до 7% с 1 января 2024 г.