ЦБ намерен устанавливать контрольные значения нормативов для всех банков
Банк России намерен устанавливать контрольные значения обязательных нормативов для банков с базовой лицензией (ББЛ), следует из проекта инструкции на сайте регулятора.
По сообщению Центробанка, в отличие от банков с универсальной лицензией (БУЛ), у него нет возможности устанавливать контрольные значения для кредитных организаций с базовой лицензией. В настоящий момент для универсальных банков ЦБ может устанавливать контрольные значения нормативов в случае их нарушения (в том числе прогнозируемого) по ходатайствам самих банков. В частности, эти значения устанавливаются на квартальные даты для равномерного приведения нарушенных нормативов к требуемым уровням. Срок, на который устанавливаются контрольные значения обязательных нормативов, не может превышать одного календарного года.
В случае принятия проекта инструкции ЦБ сможет применять ограничения и для ББЛ. Инструкция также дополняет рестрикции на банки с базовой лицензией стимулирующим регулированием под проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). По плану ЦБ, требуется большее повышение лимита экономии капитала у ББЛ, чем для БУЛ (20% по сравнению с 10%).
Планируемый срок вступления проекта инструкции в силу – с 1 апреля 2025 г., а предложения и замечания по нему, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 9 по 22 января 2025 г.