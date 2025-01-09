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ЦБ намерен устанавливать контрольные значения нормативов для всех банков

Ведомости

Банк России намерен устанавливать контрольные значения обязательных нормативов для банков с базовой лицензией (ББЛ), следует из проекта инструкции на сайте регулятора.

По сообщению Центробанка, в отличие от банков с универсальной лицензией (БУЛ), у него нет возможности устанавливать контрольные значения для кредитных организаций с базовой лицензией. В настоящий момент для универсальных банков ЦБ может устанавливать контрольные значения нормативов в случае их нарушения (в том числе прогнозируемого) по ходатайствам самих банков. В частности, эти значения устанавливаются на квартальные даты для равномерного приведения нарушенных нормативов к требуемым уровням. Срок, на который устанавливаются контрольные значения обязательных нормативов, не может превышать одного календарного года.

В случае принятия проекта инструкции ЦБ сможет применять ограничения и для ББЛ. Инструкция также дополняет рестрикции на банки с базовой лицензией стимулирующим регулированием под проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). По плану ЦБ, требуется большее повышение лимита экономии капитала у ББЛ, чем для БУЛ (20% по сравнению с 10%).

Планируемый срок вступления проекта инструкции в силу – с 1 апреля 2025 г., а предложения и замечания по нему, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 9 по 22 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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