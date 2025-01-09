ЦБ намерен устанавливать контрольные значения нормативов для всех банков

По сообщению Центробанка, в отличие от банков с универсальной лицензией (БУЛ), у него нет возможности устанавливать контрольные значения для кредитных организаций с базовой лицензией. В настоящий момент для универсальных банков ЦБ может устанавливать контрольные значения нормативов в случае их нарушения (в том числе прогнозируемого) по ходатайствам самих банков. В частности, эти значения устанавливаются на квартальные даты для равномерного приведения нарушенных нормативов к требуемым уровням. Срок, на который устанавливаются контрольные значения обязательных нормативов, не может превышать одного календарного года.