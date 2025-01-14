Курс биткойна вырос после интервью главы SEC Гари Генслера
Курс биткойна вырос после интервью главы комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера CNBC. Он сообщил, что по-прежнему считает токены «спекулятивным инструментом», но признал высокий мировой спрос на альтернативу классическим валютам, сравнив биткойн с золотом.
Курс биткойна подскочил с $94 600 до $96 000 после публикации интервью (с 18:00 по 19:00 мск), свидетельствуют данные биржи Binance. На 20:57 мск курс стабилизировался на отметке в $96 400. В интервью Генслер неоднократно заявлял, что комиссия продолжает считать криптовалюты недостаточно стабильным инструментом, а SEC эффективно защищает инвесторов. Отвечая на тезис о том, что в последнее время общественность все чаще упрекает ведомство в обилии исков и слишком жестком регулировании криптовалютного рынка, Генслер ответил, что «это их работа».
«Я думаю, что биткойн – это очень спекулятивный, волатильный актив. Но 7 млрд людей хотят торговать им, как золотом на протяжении 10 000 лет. Это может быть чем-то в будущем. Этому и тысячам других проектов нужно показать свой вариант использования и показать, что у них действительно есть фундаментальные основы, иначе они не сохранятся», – заявил Генслер, добавив, что свою позицию он не менял и криптокошелек на бирже не заводил.
По словам главы SEC, комиссия переключила свое внимание на рынок облигаций, так как он крупнее и «важнее» в нынешних экономических обстоятельствах, а криптовалюты, по его словам, чаще становятся предметом обсуждения в новостях, нежели реальным финансовым аспектом, который требует повышенного внимания.
Среди ключевых рисков американского фондового рынка на настоящий момент Генслер выделил политическую неопределенность, вызванную сменой администрации с демократической на республиканскую. Активный рост стоимости криптовалют произошел на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября.
Тогда стоимость биткойна в течение месяца преодолела отметку в $100 000. Республиканец, в частности, пообещал в день вступления в должность отправить в отставку Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. Трамп в ходе предвыборной гонки также неоднократно заявлял о планах поддержать растущую криптоиндустрию.
Биткойн, или Bitcoin, – виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны создают сами пользователи с помощью специального софта, процесс называется майнинг (добыча). Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.