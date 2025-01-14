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Курс биткойна вырос после интервью главы SEC Гари Генслера

Ведомости

Курс биткойна вырос после интервью главы комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера CNBC. Он сообщил, что по-прежнему считает токены «спекулятивным инструментом», но признал высокий мировой спрос на альтернативу классическим валютам, сравнив биткойн с золотом.

Курс биткойна подскочил с $94 600 до $96 000 после публикации интервью (с 18:00 по 19:00 мск), свидетельствуют данные биржи Binance. На 20:57 мск курс стабилизировался на отметке в $96 400. В интервью Генслер неоднократно заявлял, что комиссия продолжает считать криптовалюты недостаточно стабильным инструментом, а SEC эффективно защищает инвесторов. Отвечая на тезис о том, что в последнее время общественность все чаще упрекает ведомство в обилии исков и слишком жестком регулировании криптовалютного рынка, Генслер ответил, что «это их работа».

«Я думаю, что биткойн – это очень спекулятивный, волатильный актив. Но 7 млрд людей хотят торговать им, как золотом на протяжении 10 000 лет. Это может быть чем-то в будущем. Этому и тысячам других проектов нужно показать свой вариант использования и показать, что у них действительно есть фундаментальные основы, иначе они не сохранятся», – заявил Генслер, добавив, что свою позицию он не менял и криптокошелек на бирже не заводил.

По словам главы SEC, комиссия переключила свое внимание на рынок облигаций, так как он крупнее и «важнее» в нынешних экономических обстоятельствах, а криптовалюты, по его словам, чаще становятся предметом обсуждения в новостях, нежели реальным финансовым аспектом, который требует повышенного внимания.

Среди ключевых рисков американского фондового рынка на настоящий момент Генслер выделил политическую неопределенность, вызванную сменой администрации с демократической на республиканскую. Активный рост стоимости криптовалют произошел на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября.

Тогда стоимость биткойна в течение месяца преодолела отметку в $100 000. Республиканец, в частности, пообещал в день вступления в должность отправить в отставку Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. Трамп в ходе предвыборной гонки также неоднократно заявлял о планах поддержать растущую криптоиндустрию.

Биткойн, или Bitcoin, – виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны создают сами пользователи с помощью специального софта, процесс называется майнинг (добыча). Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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