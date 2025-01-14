Курс биткойна вырос после интервью главы SEC Гари Генслера

«Я думаю, что биткойн – это очень спекулятивный, волатильный актив. Но 7 млрд людей хотят торговать им, как золотом на протяжении 10 000 лет. Это может быть чем-то в будущем. Этому и тысячам других проектов нужно показать свой вариант использования и показать, что у них действительно есть фундаментальные основы, иначе они не сохранятся», – заявил Генслер, добавив, что свою позицию он не менял и криптокошелек на бирже не заводил.