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ЦБ зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»

Ведомости

Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви», следует из информации на сайте регулятора.

Платежная система зарегистрирована во Владивостоке.

«Пэйви» стала первой платежной системой, внесенной в реестр ЦБ в этом году. В прошлом годы реестр пополнили платежные системы One2one, «Омнипэй» и «Мультитрансфер».

В феврале 2024 г. регулятор включил первую организацию в реестр операторов по приему платежей. Ею стало ООО «Цифровые инновации».

В соответствии со вступившим в силу с 1 октября 2023 г. законом операторы, предоставляющие услуги по приему наличных как через кассу, так и с использованием платежных терминалов, должны быть включены в специальный реестр. Без включения в реестр такие организации могли работать только в переходный период – до 1 октября 2024 г.

Оператором по приему платежей может быть только компания, зарегистрированная на территории России. Офшорным организациям при этом может принадлежать не более 10% акций платежного агента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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