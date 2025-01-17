ЦБ зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»
Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви», следует из информации на сайте регулятора.
Платежная система зарегистрирована во Владивостоке.
«Пэйви» стала первой платежной системой, внесенной в реестр ЦБ в этом году. В прошлом годы реестр пополнили платежные системы One2one, «Омнипэй» и «Мультитрансфер».
В феврале 2024 г. регулятор включил первую организацию в реестр операторов по приему платежей. Ею стало ООО «Цифровые инновации».
В соответствии со вступившим в силу с 1 октября 2023 г. законом операторы, предоставляющие услуги по приему наличных как через кассу, так и с использованием платежных терминалов, должны быть включены в специальный реестр. Без включения в реестр такие организации могли работать только в переходный период – до 1 октября 2024 г.
Оператором по приему платежей может быть только компания, зарегистрированная на территории России. Офшорным организациям при этом может принадлежать не более 10% акций платежного агента.