ЦБ зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»

В соответствии со вступившим в силу с 1 октября 2023 г. законом операторы, предоставляющие услуги по приему наличных как через кассу, так и с использованием платежных терминалов, должны быть включены в специальный реестр. Без включения в реестр такие организации могли работать только в переходный период – до 1 октября 2024 г.