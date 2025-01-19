Объем торгов мемкоина Трампа превысил за сутки $15 млрд

Трамп 18 января объявил на своей странице в Truth Social о запуске собственного мемкоина $TRUMP. Дизайн криптовалюты вдохновлен образом политика и словами «сражайся, сражайся, сражайся», которые избранный президент США произнес после покушения в июле 2024 г. В настоящий момент для покупки доступны 200 млн токенов, в течение трех лет их количество увеличится до 1 млрд.