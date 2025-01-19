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Объем торгов мемкоина Трампа превысил за сутки $15 млрд

Ведомости

Объем торгов собственной криптовалюты избранного президента США Дональда Трампа превысил $15 млрд, свидетельствуют данные площадки CoinGecko.

Трамп 18 января объявил на своей странице в Truth Social о запуске собственного мемкоина $TRUMP. Дизайн криптовалюты вдохновлен образом политика и словами «сражайся, сражайся, сражайся», которые избранный президент США произнес после покушения в июле 2024 г. В настоящий момент для покупки доступны 200 млн токенов, в течение трех лет их количество увеличится до 1 млрд.

При запуске валюта торговалась на уровне $4,29 за единицу, а за 24 часа ее стоимость выросла с $13,86 до $45,93 (по состоянию на 11:15 мск). Объем торгов за последние сутки достиг $15,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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