Объем торгов мемкоина Трампа превысил за сутки $15 млрд
Объем торгов собственной криптовалюты избранного президента США Дональда Трампа превысил $15 млрд, свидетельствуют данные площадки CoinGecko.
Трамп 18 января объявил на своей странице в Truth Social о запуске собственного мемкоина $TRUMP. Дизайн криптовалюты вдохновлен образом политика и словами «сражайся, сражайся, сражайся», которые избранный президент США произнес после покушения в июле 2024 г. В настоящий момент для покупки доступны 200 млн токенов, в течение трех лет их количество увеличится до 1 млрд.
При запуске валюта торговалась на уровне $4,29 за единицу, а за 24 часа ее стоимость выросла с $13,86 до $45,93 (по состоянию на 11:15 мск). Объем торгов за последние сутки достиг $15,4 млрд.