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Райффайзенбанк создаст резерв в 2 млрд евро из-за проигрыша по иску «Распериа»

Ведомости

Райффайзенбанк создаст резервы по итогам IV квартала 2024 г. в соответствии с МСФО и российскими стандартами бухгалтерского учета на сумму свыше 2 млрд евро, сообщается на сайте материнской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Мера объясняется тем, что МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которое является совладельцем австрийского строительного концерна Strabag, отсудило 195 млрд руб. у российского Райффайзенбанка, Strabag и восьми его иностранных акционеров.

«В ожидании заключения внешнего аудитора резерв будет отражать сумму, присужденную «Распериа Трейдинг» российским судом (2,044 млрд евро), за вычетом ожидаемых поступлений от принудительного взыскания активов «Распериа Трейдинг» в Австрии», – говорится в сообщении. 

Планируется, что в сумму выплат войдут 28,5 млн акций строительного Strabag SE, дивиденды российского банка за 2021–2023 гг., а также средства, полученные от сокращения капитала банка в марте прошлого года.

В декабре 2023 г. RBI объявила, что Райффайзенбанк за 1,5 млрд евро купит 24,1% замороженных акций Strabag у «Распериа», принадлежавшей на тот момент российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. В марте 2024 г. Strabag заявила, что Дерипаска уведомил компанию о передаче «Распериа» в пользу отечественного АО «Илиадис». В мае RBI отказался от покупки доли в Strabag. «Распериа» посчитала, что ей причинен вред, и просила взыскать с зарубежных ответчиков около 2 млрд евро, составляющих уставный капитал Strabag, невыплаченные дивиденды и проценты, писали «Ведомости». 

20 января Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск «Распериа». Райффайзенбанк намерен подать апелляцию на этот вердикт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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