Райффайзенбанк создаст резерв в 2 млрд евро из-за проигрыша по иску «Распериа»

В декабре 2023 г. RBI объявила, что Райффайзенбанк за 1,5 млрд евро купит 24,1% замороженных акций Strabag у «Распериа», принадлежавшей на тот момент российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. В марте 2024 г. Strabag заявила, что Дерипаска уведомил компанию о передаче «Распериа» в пользу отечественного АО «Илиадис». В мае RBI отказался от покупки доли в Strabag. «Распериа» посчитала, что ей причинен вред, и просила взыскать с зарубежных ответчиков около 2 млрд евро, составляющих уставный капитал Strabag, невыплаченные дивиденды и проценты, писали «Ведомости».