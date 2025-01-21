Центробанк установил курс доллара ниже 100 рублей на 22 января
Официальный курс доллара на 22 января составит 99,9282 руб., что на 2 руб. и 2 коп. ниже текущего показателя. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Курс евро снизится на 1 руб. 76 коп. до 103,2856 руб., а курс юаня составит 13,7370 руб. (-9 коп.).
21 января курс доллара составляет 101,9579 руб., курс евро – 105,0457 руб., а курс юаня – 13,8302 руб.
21 января курс доллара на международном рынке Forex опустился ниже отметки в 100 руб. впервые с 27 декабря. В моменте пара USD/RUB была на уровне 99,40 руб.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда Трампа. На 16:01 мск 21 января показатель колебался на уровне 2895 пунктов, опустившись на 1,1% по отношению к закрытию торгов в предыдущий день. Рублевый индекс РТС снизился на 1,19% до 894 пунктов. В «Альфа-инвестициях» заявили, что наступило событие, которое в последнее время было драйвером роста рынка – комментарий Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер не привел подробностей, заявив, что хочет быть «миротворцем», а также не стал сразу вводить обещанные ранее товарные пошлины, что ослабило положение доллара к мировым валютам.
С 27 декабря 2024 г. Банк России использует новую методику определения официальных курсов иностранных валют. Курс рассчитывается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В документе предусмотрена возможность расчета курсов валют через кросс-курс, если данные торгов для отдельных валютных пар окажутся недоступны. Нововведение повысит репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций, считает регулятор.