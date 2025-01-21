Центробанк установил курс доллара ниже 100 рублей на 22 января

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда Трампа. На 16:01 мск 21 января показатель колебался на уровне 2895 пунктов, опустившись на 1,1% по отношению к закрытию торгов в предыдущий день. Рублевый индекс РТС снизился на 1,19% до 894 пунктов. В «Альфа-инвестициях» заявили, что наступило событие, которое в последнее время было драйвером роста рынка – комментарий Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер не привел подробностей, заявив, что хочет быть «миротворцем», а также не стал сразу вводить обещанные ранее товарные пошлины, что ослабило положение доллара к мировым валютам.