Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Центробанк установил курс доллара ниже 100 рублей на 22 января

Ведомости

Официальный курс доллара на 22 января составит 99,9282 руб., что на 2 руб. и 2 коп. ниже текущего показателя. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Курс евро снизится на 1 руб. 76 коп. до 103,2856 руб., а курс юаня составит 13,7370 руб. (-9 коп.).

21 января курс доллара составляет 101,9579 руб., курс евро – 105,0457 руб., а курс юаня – 13,8302 руб.

21 января курс доллара на международном рынке Forex опустился ниже отметки в 100 руб. впервые с 27 декабря. В моменте пара USD/RUB была на уровне 99,40 руб.

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда Трампа. На 16:01 мск 21 января показатель колебался на уровне 2895 пунктов, опустившись на 1,1% по отношению к закрытию торгов в предыдущий день. Рублевый индекс РТС снизился на 1,19% до 894 пунктов. В «Альфа-инвестициях» заявили, что наступило событие, которое в последнее время было драйвером роста рынка – комментарий Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер не привел подробностей, заявив, что хочет быть «миротворцем», а также не стал сразу вводить обещанные ранее товарные пошлины, что ослабило положение доллара к мировым валютам.

С 27 декабря 2024 г. Банк России использует новую методику определения официальных курсов иностранных валют. Курс рассчитывается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В документе предусмотрена возможность расчета курсов валют через кросс-курс, если данные торгов для отдельных валютных пар окажутся недоступны. Нововведение повысит репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций, считает регулятор.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных