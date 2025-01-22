Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 97 рублей впервые с ноября
Курс американского доллара на рынке Forex опустился ниже 97 руб. впервые с 11 ноября 2024 г. Это следует из данных площадки Investing.
Стоимость доллара опускалась до 96,98 руб. (падение на 2,57%) по состоянию на 13:00 мск. Позже курс перешел к росту и вернулся к уровню 98,59 руб. к 13:30 мск.
Банк России установил официальный курс доллара на 22 января на уровне 99,92 руб. (ниже на 2,03% относительно курса 21 января).
«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что доллар слабеет в связи с протекционистской торговой политикой избранного президента США Дональда Трампа. Последние несколько месяцев индекс DXY (доллара США, показатель стоимости доллара США в сравнении с евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком, чем сильнее доллар относительно корзины основных валют, тем выше будет индекс) рос (то есть доллар слабел) – с 30 сентября 2024 г. по 17 января 2025 г. он увеличился на 9%, восходящий тренд поддерживали ожидания жестких действий США после прихода к власти Трампа.
Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков говорил «Ведомостям», что в последнюю неделю в январе доллар напротив стал укрепляться, так как повышение торговых тарифов, как и следующее за ним снижение импорта, будет отложенным и постепенным.