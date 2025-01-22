Суд отказал в иске ЦБ о взыскании с поставщика IT-решений около 255 млн рублей
Арбитражный суд Москвы отказал Банку России в иске о взыскании почти 255 млн руб. с поставщика IT-решений АО «Терн», следует из картотеки арбитражных дел.
В иске ЦБ было отказано полностью. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
На иск обратили внимание «Ведомости» 20 ноября 2024 г. Регулятор требовал от АО «Терн» около 255 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
«Терн» в августе 2021 г. выиграл закупку ЦБ на оказание услуг по технической поддержке программных продуктов американской компании IBM и передачу сертификатов, обеспечивающих такую поддержку. Сумма закупки на три года вперед составила почти 15,2 млн руб. с НДС за техническую поддержку и еще $26,8 млн с НДС (более 1,99 млрд руб.) за передачу сертификатов.
Генеральный директор IT-компании Fork-Tech Кристина Коваленко предположила, что Банк России мог закупать поддержку AIX, DB2, IBM WebSphere и других решений.