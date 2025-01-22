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Суд отказал в иске ЦБ о взыскании с поставщика IT-решений около 255 млн рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отказал Банку России в иске о взыскании почти 255 млн руб. с поставщика IT-решений АО «Терн», следует из картотеки арбитражных дел.

В иске ЦБ было отказано полностью. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

На иск обратили внимание «Ведомости» 20 ноября 2024 г. Регулятор требовал от АО «Терн» около 255 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

«Терн» в августе 2021 г. выиграл закупку ЦБ на оказание услуг по технической поддержке программных продуктов американской компании IBM и передачу сертификатов, обеспечивающих такую поддержку. Сумма закупки на три года вперед составила почти 15,2 млн руб. с НДС за техническую поддержку и еще $26,8 млн с НДС (более 1,99 млрд руб.) за передачу сертификатов.

Генеральный директор IT-компании Fork-Tech Кристина Коваленко предположила, что Банк России мог закупать поддержку AIX, DB2, IBM WebSphere и других решений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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