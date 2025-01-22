Биржа СПбМТСБ изменит название на «Петербургская биржа»

В декабре 2024 г. старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов сообщал, что объемы торгов нефтепродуктами на товарно-сырьевой бирже за прошлый год могут увеличиться на 13–16% до рекордного показателя в 35–36 млн т. По его словам, на биржу приходится почти треть всех продаж нефтепродуктов на российском внутреннем рынке.