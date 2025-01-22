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Биржа СПбМТСБ изменит название на «Петербургская биржа»

Ведомости

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) намерена изменить свое название на «Петербургская биржа» в рамках запланированного на текущий год ребрендинга. Об этом прессе заявил глава торговой площадки Игорь Артемьев.

«Первое имя – Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа – мы хотим сохранить, а второе имя, состоявшее из семи согласных, которое никто не может вообще произнести, <…> мы хотим заменить на простые слова «Петербургская биржа», – сказал Артемьев, выразив надежду, что совет директоров поддержит решение правления изменить название.

В декабре 2024 г. старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов сообщал, что объемы торгов нефтепродуктами на товарно-сырьевой бирже за прошлый год могут увеличиться на 13–16% до рекордного показателя в 35–36 млн т. По его словам, на биржу приходится почти треть всех продаж нефтепродуктов на российском внутреннем рынке.

В 2023 г. объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ достиг 31 млн т, что стало самым высоким показателем за всю историю биржи. По сравнению с показателем 2022 г. рост продаж составил 6%. Оборот в секции достиг 1,6 трлн руб. (+15% к предыдущему году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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