Биржа СПбМТСБ изменит название на «Петербургская биржа»
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) намерена изменить свое название на «Петербургская биржа» в рамках запланированного на текущий год ребрендинга. Об этом прессе заявил глава торговой площадки Игорь Артемьев.
«Первое имя – Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа – мы хотим сохранить, а второе имя, состоявшее из семи согласных, которое никто не может вообще произнести, <…> мы хотим заменить на простые слова «Петербургская биржа», – сказал Артемьев, выразив надежду, что совет директоров поддержит решение правления изменить название.
В декабре 2024 г. старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов сообщал, что объемы торгов нефтепродуктами на товарно-сырьевой бирже за прошлый год могут увеличиться на 13–16% до рекордного показателя в 35–36 млн т. По его словам, на биржу приходится почти треть всех продаж нефтепродуктов на российском внутреннем рынке.
В 2023 г. объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ достиг 31 млн т, что стало самым высоким показателем за всю историю биржи. По сравнению с показателем 2022 г. рост продаж составил 6%. Оборот в секции достиг 1,6 трлн руб. (+15% к предыдущему году).