В ЦБ объяснили долгое превышение размера ключевой ставки над уровнем инфляции
Чтобы охладить «убежавший вперед» спрос, ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий. Только в таком случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не полностью тратить их сейчас, разогревая и без того бурный спрос. Это следует из ответа Банка России на вопрос подписчика в Telegram.
В ЦБ напомнили, что прошлые эпизоды высоких ставок были связаны с временными внешними шоками. Например, так было в 2014 и 2022 гг.
«Сейчас у нас кардинально другая ситуация, с которой российская экономика столкнулась, по сути, впервые. Сейчас высокий уровень ставок – это отражение чересчур бурного и устойчивого роста внутреннего спроса, который очень сильно опередил наши возможности наращивать производство», – говорится в сообщении.
При сильном дефиците производственных ресурсов, в том числе трудовых, результатом дешевого финансирования будет еще более острая конкуренция между компаниями за эти ресурсы, рост цен на них и, как следствие, на конечную продукцию. Поэтому в таких условиях для охлаждения спроса ключевая ставка должна быть значительно выше уровня инфляции длительное время, поясняет регулятор.
Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале. Она пояснила, что из-за отклонения инфляции от цели все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий.