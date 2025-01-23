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В ЦБ объяснили долгое превышение размера ключевой ставки над уровнем инфляции

Ведомости

Чтобы охладить «убежавший вперед» спрос, ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий. Только в таком случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не полностью тратить их сейчас, разогревая и без того бурный спрос. Это следует из ответа Банка России на вопрос подписчика в Telegram.

В ЦБ напомнили, что прошлые эпизоды высоких ставок были связаны с временными внешними шоками. Например, так было в 2014 и 2022 гг.

«Сейчас у нас кардинально другая ситуация, с которой российская экономика столкнулась, по сути, впервые. Сейчас высокий уровень ставок – это отражение чересчур бурного и устойчивого роста внутреннего спроса, который очень сильно опередил наши возможности наращивать производство», – говорится в сообщении.

При сильном дефиците производственных ресурсов, в том числе трудовых, результатом дешевого финансирования будет еще более острая конкуренция между компаниями за эти ресурсы, рост цен на них и, как следствие, на конечную продукцию. Поэтому в таких условиях для охлаждения спроса ключевая ставка должна быть значительно выше уровня инфляции длительное время, поясняет регулятор.

Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале. Она пояснила, что из-за отклонения инфляции от цели все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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