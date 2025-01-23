В ЦБ объяснили долгое превышение размера ключевой ставки над уровнем инфляции

Чтобы охладить «убежавший вперед» спрос, ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий. Только в таком случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не полностью тратить их сейчас, разогревая и без того бурный спрос. Это следует из ответа Банка России на вопрос подписчика в Telegram.