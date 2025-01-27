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Средний размер потребкредита упал до минимального уровня в декабре 2024 года

Ведомости

В декабре 2024 г. средний размер потребительских кредитов составил 140 200 руб., что стало минимальным показателем за год, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний показатель выданных потребкредитов сокращался шесть месяцев подряд – по сравнению с январем 2024 г. средний чек сократился на 5,3%, тогда он составлял 148 000 руб. В сравнении с ноябрем 2024 г., когда средний размер составил 142 500 руб., в декабре он сократился на 1,6%.

В декабре 2024 г. наибольший средний размер выданных потребкредитов среди 30 регионов – лидеров в этом сегменте розничного кредитования зафиксирован в Москве – 218 600 руб., а наибольшее сокращение по сравнению с серединой года отмечено в Нижегородской области – -33,5%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что такая динамика может быть следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки.

В 2023 г. банковские заемщики досрочно закрывали потребительские кредиты намного чаще, чем за три предыдущих года, – доля досрочных погашений составила 21% против 18% в 2022 г. и 9–9,5% в 2020–2021 гг. сообщили «Ведомостям» в бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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