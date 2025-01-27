Средний размер потребкредита упал до минимального уровня в декабре 2024 года

Средний показатель выданных потребкредитов сокращался шесть месяцев подряд – по сравнению с январем 2024 г. средний чек сократился на 5,3%, тогда он составлял 148 000 руб. В сравнении с ноябрем 2024 г., когда средний размер составил 142 500 руб., в декабре он сократился на 1,6%.