МВД прекратило дело против зампредседателя правления АКБ «Держава» Назырова
МВД России прекратило уголовное дело против заместителя председателя правления банка «Держава» Тимура Назырова, так как не установило в его действиях состава преступления, следует из сообщения банка.
24 декабря 2024 г. следователь постановил прекратить уголовное преследование Назырова, так как состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ, отсутствует. Кроме того, была отменена и мера пресечения, а право на реабилитацию – признано.
Вместе с этим, как заявлено в сообщении, отменен и международный розыск в отношении Назырова.
Уголовное дело в отношении зампреда правления банка было возбуждено в июне 2022 г., в марте 2023 г. Бабушкинский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Назыров также был объявлен в международный розыск.