МВД прекратило дело против зампредседателя правления АКБ «Держава» Назырова

Уголовное дело в отношении зампреда правления банка было возбуждено в июне 2022 г., в марте 2023 г. Бабушкинский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Назыров также был объявлен в международный розыск.